Than Uông Bí tập trung cao độ cho những tháng cuối năm 2026

Ngày 11/11, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác lãnh đạo Tập đoàn đã đi kiểm tra tiến độ Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, kiểm tra điều kiện phục vụ công nhân lao động tại Khu tập thể Yên Dưỡng và làm việc với Công ty Than Uông Bí - TKV về tình hình sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Tham gia đoàn công tác có Thành viên HĐTV TKV Nguyễn Anh Tuấn; Phó Tổng giám đốc TKV Nguyễn Văn Tuân; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh Phạm Hồng Thái cùng các Ban chuyên môn, Văn phòng Tập đoàn.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án, điều kiện tổ chức thi công và công tác bảo đảm an toàn lao động tại Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch.

Tại hiện trường triển khai Dự án Khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ triển khai dự án, điều kiện tổ chức thi công và công tác bảo đảm an toàn lao động. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn đã thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân lao động đang làm việc tại dự án; ghi nhận tinh thần nỗ lực, vượt khó, động viên người lao động tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty và Tập đoàn.

Tiếp đó, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác đã kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt và các công trình phục vụ đời sống công nhân lao động tại Khu tập thể Yên Dưỡng. Tại đây, Tổng giám đốc trực tiếp thăm hỏi, nắm bắt điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi của công nhân; kiểm tra khu nhà ăn, công tác tổ chức phục vụ bữa ăn công nghiệp, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn cho người lao động.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn cùng đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, động viên công nhân lao động Công ty Than Uông Bí - TKV.

Tại buổi làm việc với Công ty Than Uông Bí, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Văn Hưng báo cáo đoàn công tác, trong 10 tháng năm 2026, Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Than khai thác đạt trên 1,62 triệu tấn, bằng 87,9% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt trên 1,27 triệu tấn, bằng 96% kế hoạch; doanh thu đạt 2.323 tỷ đồng, bằng 91,3% kế hoạch. Tiền lương bình quân đạt 21,95 triệu đồng/người/tháng, bằng 106,9% kế hoạch, trong đó lao động khối hầm lò đạt trên 27 triệu đồng/người/tháng. Công ty phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.

Trong công tác đầu tư, Công ty tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm, đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong khai thác than hầm lò. Sản lượng than khai thác bằng cơ giới hóa 10 tháng đạt trên 327 nghìn tấn, bằng 86,3% kế hoạch, dự kiến cả năm đạt 395 nghìn tấn, bằng 104% kế hoạch. Các dự án khai thác hầm lò được tập trung chỉ đạo, từng bước hoàn thiện hệ thống đường lò, các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn và đoàn công tác đã kiểm tra điều kiện ăn ở, sinh hoạt và các công trình phục vụ đời sống công nhân lao động tại Khu tập thể Yên Dưỡng.

Cùng với đó, Công ty tích cực triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; từng bước đồng bộ các phần mềm quản trị, triển khai ứng dụng ký số điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai tiếp tục được chú trọng; đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động được bảo đảm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân lao động Công ty Than Uông Bí trong 10 tháng năm 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn, Công ty đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành sản xuất, duy trì ổn định hoạt động khai thác, đẩy mạnh cơ giới hóa, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động và đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng giám đốc Vũ Anh Tuấn yêu cầu Công ty tập trung cao độ cho những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, đặc biệt là sản lượng than sạch, mét lò đào và tiến độ các dự án đầu tư. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027 bảo đảm tính khả thi, đồng bộ giữa mục tiêu trước mắt và định hướng phát triển lâu dài. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, nâng cao năng suất lao động, tăng cường quản lý kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ công tác thông gió, điều kiện môi trường hầm lò và bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn chủ trì chương trình làm việc với Công ty Than Uông Bí.

Đối với các dự án đầu tư, Tổng giám đốc yêu cầu Công ty phối hợp chặt chẽ với các Ban chuyên môn Tập đoàn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, mặt bằng và nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, sớm đưa các dự án vào hoạt động hiệu quả. Cùng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm chăm lo điều kiện làm việc, ăn ở, sinh hoạt và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo động lực để cán bộ, công nhân tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Qua 10 tháng năm 2026, Công ty Than Uông Bí - TKV đã khai thác đạt trên 1,62 triệu tấn than, bằng 87,9% kế hoạch năm; than tiêu thụ đạt trên 1,27 triệu tấn, bằng 96% kế hoạch; doanh thu đạt 2.323 tỷ đồng, bằng 91,3% kế hoạch.