Thần tượng trong đời sống người trẻ hôm nay

Một đêm nhạc biểu diễn tại Quảng trường Lam Sơn với nhiều ca sĩ nổi tiếng thu hút hàng nghìn người trẻ.

Nguyễn Phương Nam, sinh viên Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức, từ lâu đã dành sự yêu thích đặc biệt cho rapper GDucky. Trong căn phòng trọ nhỏ của Nam, sự hâm mộ ấy được thể hiện qua những món đồ gắn với thần tượng như chiếc áo in hình GDucky, những chiếc ly, cốc kỷ vật hay các sticker... Mỗi món đồ đều gắn với một kỷ niệm, một dấu mốc trong hành trình theo dõi và ủng hộ nam rapper. Niềm yêu thích ấy càng trở nên đặc biệt khi Phương Nam biết tin GDucky sẽ đến biểu diễn tại Trường Đại học Hồng Đức trong chương trình chào đón tân sinh viên năm 2026. Biết thần tượng sẽ xuất hiện ngay tại ngôi trường mình đang theo học, Phương Nam không giấu được sự háo hức và mong chờ. Sau nhiều lần theo dõi các sản phẩm âm nhạc, những hình ảnh, hoạt động của GDucky qua màn hình, em có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ và thưởng thức phần trình diễn của người mình yêu thích.

Không chỉ nghe nhạc hay sưu tầm những món đồ lưu niệm, Nam còn dành thời gian tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, những bản hit làm nên tên tuổi và hành trình đến với âm nhạc của GDucky. Năm 2022, khi Forbes Việt Nam công bố danh sách “Under 30” (những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực), GDucky được vinh danh ở hạng mục “Sáng tạo, nghệ thuật, giải trí và thể thao”. Phương Nam cho biết, khi biết tin, em rất vui và tự hào bởi những nỗ lực, dấu ấn của thần tượng đã được ghi nhận. “Em rất khâm phục nghị lực của GDucky. Từ một sinh viên kinh tế, anh đã lựa chọn theo đuổi âm nhạc, từng bước khẳng định khả năng và trở thành một rapper tài năng. Em nghĩ để có được vị trí như hôm nay, anh đã phải trải qua nhiều thử thách, không ngừng học hỏi và nỗ lực. Điều đó khiến em có thêm động lực để cố gắng trong học tập, kiên trì với những mục tiêu mà mình đã lựa chọn”, Phương Nam chia sẻ.

Với Phương Nam, thần tượng không chỉ là người mang đến những sản phẩm âm nhạc yêu thích hay những khoảnh khắc giải trí, mà còn có thể trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc sống. Từ hành trình của GDucky, Phương Nam học được tinh thần dám theo đuổi đam mê và không dễ dàng từ bỏ trước khó khăn. Đó cũng là điều Phương Nam mong muốn tiếp nhận từ thần tượng để hoàn thiện bản thân và từng bước chinh phục những mục tiêu riêng.

Còn với Lê Thị Lan Phương, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, em đặc biệt yêu mến Rhyder, nam ca sĩ, rapper “đồng hương”. Với Lan Phương, sức hút của Rhyder không chỉ đến từ những ca khúc độc đáo, phong cách trình diễn cuốn hút mà còn từ hành trình trưởng thành và nỗ lực khẳng định mình trên con đường âm nhạc. Từ một giọng ca nhí được công chúng biết đến, Rhyder đã mạnh dạn thử sức với rap, sáng tác, không ngừng làm mới bản thân để tìm kiếm màu sắc âm nhạc riêng. Theo dõi hành trình của nam nghệ sĩ, Phương đặc biệt ấn tượng với tinh thần dám thay đổi, vượt qua những giới hạn cũ để theo đuổi đam mê. Là người cùng quê, em càng cảm thấy gần gũi và tự hào khi thấy một người trẻ Thanh Hóa từng bước tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật. Với Phương, “yêu thích một thần tượng cũng là cách để tìm thấy những nguồn cảm hứng tích cực, tiếp thêm động lực trong học tập và cuộc sống”.

Rapper GDucky giao lưu cùng sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Việc mời các nghệ sĩ, người có ảnh hưởng đến giao lưu, biểu diễn tại trường học đang trở thành một cách để đưa đời sống văn hóa, giải trí đến gần hơn với sinh viên. Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp, sinh viên không chỉ có thêm trải nghiệm mà còn có cơ hội tiếp nhận những câu chuyện, hành trình và nguồn cảm hứng từ những người trẻ đang theo đuổi đam mê. Anh Trương Ngọc Bình, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hồng Đức, cho biết: “Tổ chức các chương trình có sự tham gia của người nổi tiếng là một cách làm mới hoạt động Đoàn, tạo không gian giao lưu gần gũi, phù hợp với nhu cầu và sở thích của sinh viên. Qua đó, các chương trình không chỉ thu hút sinh viên tham gia mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa học đường đa dạng, năng động hơn. Điều quan trọng là những hoạt động này cần được tổ chức phù hợp, có chọn lọc và gắn với định hướng giáo dục, để sự yêu thích dành cho thần tượng trở thành một trải nghiệm văn hóa tích cực”.

Theo các chuyên gia, giới trẻ lựa chọn thần tượng thường dựa trên nhiều yếu tố như tài năng, ngoại hình, cá tính và đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp. Không ít người tìm thấy ở hành trình của thần tượng nguồn cảm hứng để học tập, rèn luyện kỹ năng, vượt qua giới hạn của bản thân và tự tin hơn với những lựa chọn trong cuộc sống.

Tuy nhiên, văn hóa thần tượng cũng đặt ra những vấn đề đang gây tranh cãi. Việc chi hàng chục triệu đồng để tham dự concert, mua vật phẩm lưu niệm hay chạy theo các trào lưu liên quan đến thần tượng đang tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng một bộ phận giới trẻ đang nhầm lẫn giữa yêu thích và chạy theo đám đông, thậm chí chi tiêu vượt quá khả năng chỉ để sở hữu những món đồ đang được cộng đồng người hâm mộ quan tâm.

Thực tế, ranh giới giữa hâm mộ và cuồng nhiệt đôi khi không dễ nhận biết. Điều quan trọng không phải là người trẻ dành bao nhiêu thời gian, tiền bạc cho thần tượng, mà là cách họ thể hiện tình cảm ấy có phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và những giá trị sống của bản thân hay không. Khi sự ngưỡng mộ được đặt trên nền tảng tỉnh táo, biết chọn lọc, thần tượng có thể trở thành nguồn cảm hứng tích cực, giúp người trẻ thêm động lực hoàn thiện mình.