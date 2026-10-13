Thần tượng ảo Playve lập thêm kỷ lục mới

Mini-album thứ năm của PLAVE, HYPERDRIVE, đã được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến âm nhạc vào lúc 18h ngày 12/10 (giờ Hàn Quốc). Tính đến ngày 13/10, tất cả các ca khúc trong album, bao gồm bài hát chủ đề Star Trace, cùng các bài: Kkun, Sweet Rain in the Blue Sky, The Answer Is Yes và Rewind đã chiếm trọn năm vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Melon Top 100.

Năm ca khúc mới này cũng lọt vào Top 5 trên Genie và Bugs, qua đó đạt thành tích "all-kill" (đứng đầu tất cả các bảng xếp hạng) trên ba nền tảng âm nhạc lớn trong nước. Công ty quản lý VLAST cho biết, nhóm đã đạt thành tích "càn quét" bảng xếp hạng (hay còn gọi là "xếp hàng" trên bảng xếp hạng), khi bài hát chủ đề cùng các ca khúc còn lại đồng loạt tiến vào những vị trí cao.

Album gồm năm ca khúc thuộc nhiều thể loại đa dạng, từ dance-pop pha trộn EDM đến bossa nova, rock, pop và R&B pop.

PLAVE hiện đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên, mang tên KEEP IT MANIC. Sau các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc, chuyến lưu diễn sẽ đưa nhóm đến Singapore vào ngày 17/10, Đài Bắc vào ngày 23 và 24/10; Ma Cao vào ngày 31/10 và ngày 1/11 và Los Angeles vào ngày 14/11.

PLAVE là nhóm nhạc nam ảo gồm năm thành viên, ra mắt vào ngày 12/3/2023. Tên gọi của nhóm là sự kết hợp giữa "Play" và "Rêve" (tiếng Pháp nghĩa là "giấc mơ"). Đây là nhóm nhạc tự sản xuất, trong đó, năm thành viên trực tiếp đảm nhận việc viết lời, sáng tác, sản xuất và biên đạo vũ đạo.