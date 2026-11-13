Thận trọng xử lý thuế đối với các doanh nghiệp dự án BOT điện

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 13/11, Quốc hội thảo luận về phương án xử lý thuế đối với các doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế.

Phát biểu giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Tham vấn quốc tế trước khi sửa đổi quy định

Liên quan đến việc sửa đổi Nghị quyết số 107/2023/QH15 về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo đang tiếp tục tham vấn Ban Thư ký OECD và Diễn đàn Toàn cầu về chống xói mòn cơ sở thuế trước khi tiến hành sửa đổi.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn giải trình, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội (ảnh QH).

Việc tham vấn được đặt ra nhằm bảo đảm các quy định trong nước phù hợp với chuẩn mực quốc tế, trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng yêu cầu giám sát của OECD và các diễn đàn liên quan vào quý II/2028, phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám các quốc gia không hợp tác về thuế.

Bộ trưởng cho biết Bộ Tài chính đã chủ động trao đổi trực tiếp và gửi thư tham vấn, song đến nay chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía đối tác. Vì vậy, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, sau khi có ý kiến chính thức sẽ tiến hành sửa đổi tổng thể.

Phương án trước mắt với 7 dự án BOT điện

Đối với phương án xử lý trước mắt, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết đã trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư của 7 dự án điện BOT có cam kết của Chính phủ về thuế. Về cơ bản, các nhà đầu tư thống nhất với phương án tạm thời chưa áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu và không phải chịu phạt.

Các đại biểu Quốc hội tham gia phiên họp (ảnh QH).

Đối với 2 doanh nghiệp đã nộp tổng số tiền thuế 98 tỷ đồng, Bộ trưởng đề nghị được hoàn trả khoản tiền này. Sau khi Nghị quyết số 107/2023/QH15 được sửa đổi theo cam kết, các doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng nhấn mạnh, phương án trước mắt chỉ là tạm hoãn, tạm dừng thực hiện nghĩa vụ thuế trong giai đoạn hiện nay, không phải chấm dứt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, khi các quy định pháp luật được sửa đổi, thông qua chính thức, doanh nghiệp sẽ thực hiện nghĩa vụ theo quy định mới, bảo đảm phù hợp với pháp luật Việt Nam và các chuẩn mực quốc tế.