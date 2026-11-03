Thận trọng với lộ trình tính giá điện sinh hoạt theo giờ

Đại biểu Bùi Văn Dũng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Đại biểu Bùi Văn Dũng cho rằng, giá theo giờ có thể khuyến khích dịch chuyển tiêu dùng, giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi gia đình đều có khả năng thay đổi thời gian sinh hoạt. “Một cơ sở sản xuất có thể sắp xếp ca máy; nhưng gia đình công nhân tan ca buổi chiều khó chuyển bữa cơm, giờ học của con sang đêm khuya. Cùng một tín hiệu giá, khả năng thích ứng rất khác nhau”, đại biểu Bùi Văn Dũng nhấn mạnh.

Do đó, việc áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ cần được triển khai thí điểm, đánh giá kỹ tác động đối với từng nhóm hộ sử dụng điện. Đồng thời, cần công khai phương pháp tính giá, bảo đảm hệ thống đo đếm chính xác và có cơ chế tiếp nhận, giải quyết khiếu nại. Trước khi áp dụng chính thức, nên tính toán trên dữ liệu tiêu thụ điện thực tế, gửi hóa đơn theo cả hai phương án tính giá để người dân đối chiếu, so sánh; qua đó làm rõ mối quan hệ giữa giá điện theo giờ và giá điện bậc thang, bảo đảm người dân hiểu rõ và có thể chủ động lựa chọn thời điểm sử dụng điện phù hợp.

Toàn cảnh phiên họp chiều 03/11. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Ngoài ra, đại biểu Bùi Văn Dũng cũng đề nghị chính sách hỗ trợ tiền điện phải đảm bảo đến đúng đối tượng thụ hưởng; phải làm rõ tiêu chí xác định đối tượng được hỗ trợ, trách nhiệm bảo đảm kinh phí, phương thức chi trả và thời điểm thực hiện, bảo đảm phù hợp với lộ trình xóa bù chéo giá điện. Thực tiễn tại Singapore cho thấy, việc công khai các thành phần giá điện đi đôi với chính sách hỗ trợ hóa đơn điện, nước và dịch vụ tiện ích cho các hộ đủ điều kiện, qua đó giúp minh bạch cả chi phí cung ứng và nguồn hỗ trợ. Do vậy, đại biểu đề nghị, cần có cơ chế phù hợp để người thuê trọ, hộ khó khăn chưa đứng tên hợp đồng mua bán điện vẫn được tiếp cận chính sách; tránh tình trạng hỗ trợ chỉ đến chủ công tơ mà không thực sự đến người trực tiếp sử dụng điện và cần được hỗ trợ.