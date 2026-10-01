Thận trọng trước thông tin chưa kiểm chứng về bữa ăn bán trú

Một trường hợp tại phường Cửa Ông (thành phố Quảng Ninh) gần đây cho thấy rõ những hệ quả có thể phát sinh từ việc bình luận thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, ông N.V.T. đã bình luận cho rằng, chất lượng bữa ăn hằng ngày tại một điểm trường trên địa bàn tỉnh không bảo đảm, đồng thời cho rằng việc bảo đảm chất lượng chỉ diễn ra khi có đoàn kiểm tra.

Cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Quảng Ninh tuyên truyền, chấn chỉnh đối với người đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông T. không cung cấp được tài liệu, bằng chứng chứng minh nội dung đã bình luận và cho biết, bản thân không nắm rõ địa điểm của trường được đề cập.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ông T. thừa nhận, bình luận xuất phát từ nhận thức chủ quan và tâm lý bị tác động bởi những thông tin, bình luận trên mạng xã hội.

Sau khi được cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến việc cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng, ông T. đã tự nguyện xóa bình luận và cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi tương tự.

Vụ việc đặt ra yêu cầu thận trọng khi tiếp nhận những thông tin liên quan đến bữa ăn bán trú - vấn đề vốn được phụ huynh, học sinh và xã hội đặc biệt quan tâm vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của trẻ em.

Trên mạng xã hội, những nội dung như thực phẩm không bảo đảm chất lượng, nhà trường cắt xén tiền ăn, bữa ăn không đúng định lượng hay thực phẩm có vấn đề có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, một thông tin được đăng tải trên mạng không đồng nghĩa với việc nội dung đó đã được kiểm chứng.

Để đánh giá chất lượng một bữa ăn bán trú cần có những thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm, nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, chất lượng và định lượng suất ăn. Nếu chưa có những căn cứ này, việc khẳng định hoặc quy kết có thể dẫn đến nhận định thiếu chính xác.

Khi nghi ngờ chất lượng bữa ăn bán trú có vấn đề, phụ huynh và người dân có thể phản ánh trực tiếp với nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục hoặc cơ quan chức năng để được tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Đây cũng là cách giúp những thông tin chính đáng được xác minh, thay vì bị hòa lẫn trong những bình luận hoặc nội dung chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Kiểm chứng trước khi chia sẻ không làm mất đi quyền phản ánh của người dân; ngược lại, đó là cách để những phản ánh chính đáng được nhìn nhận khách quan và được xử lý đúng bản chất sự việc.