Thận trọng khi dùng thuốc hạ sốt cho trẻ

Sốt là triệu chứng thường gặp ở trẻ mắc bệnh truyền nhiễm. Lo lắng khi con sốt cao, nhiều phụ huynh tìm cách hạ sốt nhanh bằng thuốc và các biện pháp chăm sóc tại nhà. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Nhiều trường hợp hạ sốt không đúng cách

Thấy con gái 5 tuổi sốt cao liên tục, có lúc lên đến 39 - 40 độ C, chị Trần Thị Anh Thư (phường Nam Nha Trang) đã tìm cách hạ sốt cho con tại nhà. Tuy nhiên, dù đã cho con uống thuốc hạ sốt kết hợp lau mát, tình trạng của bé vẫn không cải thiện. Chị Anh Thư cho biết: “Sau khoảng 4 giờ bị sốt, bé có biểu hiện co giật nên gia đình phải đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. May mắn là nhà gần bệnh viện, nếu không tôi không biết tình trạng của bé sẽ như thế nào”.

Thực tế, không ít phụ huynh còn lúng túng trong việc chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà. Các bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp phụ huynh hạ sốt cho trẻ không đúng cách, có phụ huynh cho trẻ vừa uống thuốc hạ sốt, vừa đặt thuốc qua đường hậu môn vì nghĩ rằng như vậy sẽ giúp thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn. Một số người còn cho trẻ uống thuốc sớm hơn khoảng cách quy định hoặc tự ý tăng liều khi thấy trẻ vẫn sốt cao. Những cách làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của trẻ. Bởi thuốc hạ sốt cần có thời gian để phát huy tác dụng, không phải cứ uống thuốc là thân nhiệt sẽ giảm ngay. Vì vậy, phụ huynh không nên nóng vội hoặc tự ý thay đổi cách dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ bị bệnh.

Cần sử dụng thuốc đúng hướng dẫn

Theo bác sĩ Đỗ Hoàng Minh - Khoa Nội nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa, thuốc hạ sốt dạng uống và dạng đặt hậu môn đều có thể chứa Paracetamol. Nếu sử dụng đồng thời, trẻ có nguy cơ bị trùng hoạt chất, dẫn đến quá liều và tổn thương gan. Việc cho trẻ uống thêm thuốc khi chưa đủ khoảng cách giữa các lần dùng có thể khiến tổng liều trong ngày vượt ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, việc tự ý đổi thuốc hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ dễ dẫn đến nhầm lẫn, sử dụng trùng hoạt chất. Bác sĩ Đỗ Hoàng Minh khuyến cáo: “Đối với trẻ bị sốt, thuốc hạ sốt thường được sử dụng là Paracetamol, trừ trường hợp trẻ có chống chỉ định hoặc dị ứng với thuốc. Phụ huynh không nên tự ý sử dụng các loại thuốc hạ sốt khác khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi nếu trẻ mắc sốt xuất huyết, một số thuốc như Aspirin hoặc Ibuprofen có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Nếu trẻ đã dùng Paracetamol nhưng vẫn sốt cao, khó hạ, kèm theo biểu hiện lừ đừ hoặc bất thường, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện”.

Bên cạnh việc sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, chăm sóc trẻ đúng cách cũng góp phần giúp trẻ dễ chịu hơn khi bị sốt. Bác sĩ Nguyễn Thị Ý Nhi - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang hướng dẫn, nếu trẻ đã uống thuốc nhưng chưa hạ sốt, phụ huynh có thể dùng khăn thấm nước ấm vừa phải để lau người, tập trung ở vùng nách và bẹn, thay khăn luân phiên; không nên dùng nước lạnh hoặc chườm đá để hạ sốt. Phụ huynh nên cho trẻ mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát; không đắp chăn dày hoặc mang tất khi không cần thiết. Nếu trẻ rét run, cần ngừng lau người và giữ ấm vừa đủ, tránh để trẻ lạnh thêm. Ngoài ra, cần bổ sung đủ nước cho trẻ hoặc cho trẻ bú mẹ thường xuyên hơn nếu trẻ còn bú. Đặc biệt, khi trẻ sốt cao khó hạ hoặc tình trạng bệnh không cải thiện, phụ huynh không nên tiếp tục tự xử trí tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.