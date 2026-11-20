Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục dài khoảng 2,27km, mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Sau khi tuyến đường được thông xe kỹ thuật ngày 28-8-2026, các nhà thầu tiếp tục tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, trọng tâm là hai cầu vượt tại các nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Trong giai đoạn nước rút, hàng loạt máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công. Các đơn vị tranh thủ thời gian, đẩy nhanh tiến độ những hạng mục kết cấu chính và công trình phụ trợ.

Trên công trường, các tổ đội khẩn trương làm việc tại nhiều vị trí, từ thi công kết cấu trụ, dầm cầu đến các hạng mục phụ trợ. Máy móc, thiết bị được tập kết đồng bộ, bảo đảm các công đoạn được triển khai liên tục, hạn chế thời gian chờ đợi.

Cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ được xây dựng nhằm tổ chức giao thông khác mức tại nút giao có mật độ phương tiện lớn, giảm xung đột giữa các dòng xe lưu thông trên các trục đường chính.

Sau nhiều tháng thi công, hệ thống cọc, mố và trụ cầu đã hoàn thành, đã đổ bê tông mặt cầu dài hơn 200m, các nhà thầu chuyển trọng tâm sang thi công kết cấu phần trên và triển khai những hạng mục liên quan. Theo ghi nhận đầu tháng 11-2026, khối lượng thi công cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ đạt trên 70%.

Dù phải tổ chức thi công trong điều kiện mặt bằng hạn chế, lưu lượng phương tiện qua nút giao luôn ở mức cao, các đơn vị vẫn bố trí nhiều mũi thi công đồng thời. Công tác lắp đặt kết cấu dầm được xác định là một trong những phần việc quan trọng, liên quan trực tiếp đến tiến độ hoàn thành cầu.

Không chỉ tập trung vào kết cấu chính, các nhà thầu còn đồng thời triển khai tường chắn, đường đầu cầu, hệ thống chiếu sáng và những hạng mục hoàn thiện. Việc tổ chức thi công đồng bộ được kỳ vọng rút ngắn thời gian, sớm đưa công trình vào khai thác.

Đối với cầu vượt tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, điều kiện thi công phức tạp do nằm trong khu vực giao thông đông đúc, đồng thời có dự án ga ngầm S3 thuộc tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đang được triển khai. Các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ trong tổ chức mặt bằng, trình tự thi công và bảo đảm an toàn.

Tại nút giao Vành đai 1 - Nguyễn Chí Thanh, công tác xây lắp đang được tập trung cao độ. Theo cập nhật đến giữa tháng 11-2026, phần bê tông kết cấu mặt cầu đã được hoàn thiện.

Tranh thủ từng giờ làm việc, công nhân tại công trường cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh tập trung thi công các hạng mục kết cấu, lắp dựng và hoàn thiện dầm cầu. Dù điều kiện mặt bằng chật hẹp, nhiều công việc phải triển khai đan xen, các tổ đội vẫn duy trì nhịp độ thi công khẩn trương.

Nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tại nhiều vị trí nhằm rút ngắn thời gian thực hiện. Các công đoạn được tính toán, phối hợp chặt chẽ, nhất là những hạng mục kết cấu đòi hỏi độ chính xác cao.

Anh Hồ Văn Việt, công nhân thi công tại công trường cầu vượt cho biết, các đội thi công được yêu cầu bám sát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ trong từng công đoạn.

Đội ngũ kỹ sư thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ từng hạng mục. Việc kiểm soát kỹ thuật được đặt lên hàng đầu nhằm bảo đảm công trình đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn và tiến độ đề ra.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh là khu vực có mật độ phương tiện lớn. Trong quá trình thi công, công nhân vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa phối hợp với lực lượng chức năng bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Từ công nhân trực tiếp thi công đến đội ngũ kỹ sư, cán bộ điều hành của nhà thầu đều đang tập trung cao độ cho giai đoạn nước rút. Hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31-12-2026. Khi hoàn thành, các công trình sẽ đồng bộ hệ thống tuyến đường Vành đai 1, kỳ vọng góp phần tổ chức lại giao thông tại những nút giao lớn, tăng khả năng lưu thông trục hướng tâm và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.