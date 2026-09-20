'Thần tốc, Táo bạo' khoan ngầm tuyến Metro

Để tạo nên những đường hầm ngầm dưới lòng đất, các kỹ sư, công nhân đã sử dụng 2 máy khoan hầm TBM (Tunnel Boring Machine) hiện đại, tích hợp hệ thống tự động hóa cao. TBM1 mang tên Thần tốc và TBM2 mang tên Táo bạo, mỗi máy có đường kính khoan 6,55m, công suất đào từ 15 đến 20m/ngày, đảm nhiệm thi công hơn 4km đường hầm từ Kim Mã đến ga Hà Nội, hoạt động liên tục để tạo thành hai hầm song song.

Tháng 12-2025 và tháng 6-2026, hai mũi khoan TBM lần lượt về đích tại ga Hà Nội. Những khoảnh khắc ấy trở thành dấu mốc đáng nhớ, ghi lại niềm vui, sự xúc động của hàng trăm kỹ sư, công nhân Việt Nam cùng các chuyên gia, kỹ sư đến từ nhiều quốc gia tham gia thực hiện dự án.

Hànộimới Cuối tuần, ấn phẩm của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong hành trình về đích của những mũi khoan TBM, do NSNA Nguyễn Thị Thanh Hương, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội thực hiện.