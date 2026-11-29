Bôn Jứ, xã Ia Tul là vùng rốn lũ của sông Ba, 207 hộ dân với gần 900 nhân khẩu (95% là đồng bào dân tộc thiểu số) sống tại đây thường xuyên bị ảnh hưởng, ngập lụt kéo dài mỗi khi thời tiết có mưa. Trong tổng số hộ dân, 57/207 hộ thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ yếu thế nên hoàn cảnh càng khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Để khắc phục tình trạng này, tỉnh Gia Lai đã đầu tư dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul với quy mô 21,9ha, tổng mức đầu tư hơn 310 tỷ đồng. Dự án được triển khai tại Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, cách nơi ở cũ khoảng 7km.

Tỉnh Gia Lai thần tốc giúp 207 hộ dân vùng thiên tai ổn định cuộc sống.

Triển khai từ cuối năm 2025, Khu tái định cư Bôn Tơ Khế được đầu tư bài bản hệ thống giao thông, điện, nước sạch, nhà văn hóa, trường mầm non… Các hộ dân được bốc thăm giao đất tái định cư, lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ di dời nhà cửa, tài sản, xây dựng công trình phụ, hoàn thiện nhà ở tại khu tái định cư để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Trong thời gian chờ hệ thống cấp nước sạch khu tái định cư hoàn thiện, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cũng đã tổ chức nhiều đợt cấp nước sạch miễn phí để người dân sử dụng ăn uống, giải quyết các nhu cầu cấp thiết.

Tỉnh Gia Lai khánh thành Khu tái định cư Bôn Tơ Khế.

Điểm đặc biệt của Khu tái định cư Bôn Tơ Khế là được xây dựng theo không gian một ngôi làng truyền thống của đồng bào Jrai, với 100% nhà ở là nhà sàn gỗ truyền thống, giữ gìn gần như nguyên bản nét kiến trúc và bản sắc văn hóa cộng đồng Jrai nơi đây. Đến nay, các hộ dân đã hoàn thành tháo dỡ, di dời nhà cửa về khu tái định cư và dựng lại nhà mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Nay Hen, đại diện cho 207 hộ dân chuyển về Khu tái định Bôn Tơ Khế xúc động, khu tái định cư rất đẹp. Người dân chúng tôi rất mừng, từ nay không phải sống trong cảnh ngập lụt nữa. Chúng tôi cám ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều.

Công an tỉnh Gia Lai cung cấp nước sạch cho người dân trong thời gian chờ nước máy.

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, từ nay, người dân Bôn Jứ cũ đã không còn cảnh chạy lụt mỗi khi thời tiết có mưa. Xây dựng Khu tái định Bôn Tơ Khế là công trình thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, khi chủ trương xuất phát từ nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của người dân và được cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng chung tay thực hiện. Việc hoàn thành khu tái định cư là khởi đầu cho tương lai tươi sáng, hạnh phúc, ấm no của người dân Bôn Tơ Khế trong tương lai.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho hay, xây dựng Khu tái định Bôn Tơ Khế là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và Nhân dân tại các vùng còn nhiều khó khăn, có nguy cơ cao về thiên tai. Tôi đề nghị người dân cùng chung sức xây dựng Bôn Tơ Khế trở thành làng văn hóa kiểu mẫu, khang trang

Bà con vui mừng chuyển vào sinh sống trong khu tái định cư mới.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trao tặng người dân Bôn Tơ Khế 1 bộ cồng chiêng, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống; đồng thời, tiếp sức cho người dân có điều kiện phát triển du lịch cộng đồng trong thời gian đến.