'Thần tốc' dựng nhà mới cho người dân vùng thiên tai
Sau những trận bão, lũ lịch sử cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai đã dành hàng ngàn tỷ đồng rà soát, đầu tư 16 dự án, phương án bố trí, ổn định khẩn cấp cho hơn 1.000 hộ dân vùng thiên tai.
Từ những vùng đất từng oằn mình trong mưa lũ, hàng loạt khu tái định cư dần thành hình, mở ra không gian sống mới cho người dân vùng sạt lở núi, triều cường, ngập lũ.
Từ những tháng 7, 8 đến nay, từ đại ngàn đến ven biển Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người thợ đang chạy đua với thời gian, thần tốc dựng nhà mới cho người dân vùng thiên tai.
Tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ở đại ngàn Ia Tul, 219 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nỗ lực giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, dựng lại mái ấm.
Đây là nơi an cư của 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập lụt. Đặc biệt, tất cả được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Jrai, vừa phù hợp với tập quán sinh hoạt, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào miền núi.
Ở mạn ven biển, những khu tái định cư dành cho người dân vùng triều cường, sạt lở đất cũng dần thành hình. Những mái ngói đỏ tươi nối nhau mọc lên, thắp lên hy vọng về cuộc sống mới bình yên, an toàn hơn cho người dân vùng thiên tai.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/than-toc-dung-nha-moi-cho-nguoi-dan-vung-thien-tai-post879425.html