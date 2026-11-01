Sau những trận bão, lũ lịch sử cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai đã dành hàng ngàn tỷ đồng rà soát, đầu tư 16 dự án, phương án bố trí, ổn định khẩn cấp cho hơn 1.000 hộ dân vùng thiên tai.

Từ những vùng đất từng oằn mình trong mưa lũ, hàng loạt khu tái định cư dần thành hình, mở ra không gian sống mới cho người dân vùng sạt lở núi, triều cường, ngập lũ.

Từ những tháng 7, 8 đến nay, từ đại ngàn đến ven biển Gia Lai, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và người thợ đang chạy đua với thời gian, thần tốc dựng nhà mới cho người dân vùng thiên tai.

Đến cuối tháng 10-2026, đã có 129/207 hộ dân người Jrai ở vùng ngập lụt thuộc xã Ia Tul, Gia Lai, chuyển đến nhà mới an toàn. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tại dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai ở đại ngàn Ia Tul, 219 chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai nỗ lực giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, dựng lại mái ấm.

Đây là nơi an cư của 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập lụt. Đặc biệt, tất cả được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống của đồng bào Jrai, vừa phù hợp với tập quán sinh hoạt, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa đồng bào miền núi.

Ở mạn ven biển, những khu tái định cư dành cho người dân vùng triều cường, sạt lở đất cũng dần thành hình. Những mái ngói đỏ tươi nối nhau mọc lên, thắp lên hy vọng về cuộc sống mới bình yên, an toàn hơn cho người dân vùng thiên tai.

Khu tái định cư vùng sạt lở núi Cấm (xã Cát Tiến, Gia Lai) dần thành hình với những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi

Bộ đội bám chốt, thần tốc hỗ trợ bà con Jrai ở xã Ia Tul dựng lại nhà mới trước mùa mưa bão

Từng thanh cột, thanh xà được khẩn trương đấu nối tạo mái nhà theo kiến trúc truyền thống Jrai

Các chiến sĩ hành quân đến công trường, tiếp sức cùng bà con Jrai dựng nhà mới trước mùa mưa lũ

Thợ điện đấu nối đường dây, đưa điện chiếu sáng vào những mái ấm Jrai ở khu an cư vùng lũ xã Ia Tul

Thợ xây dựng tô tường hoàn thiện nhà mới cho người dân vùng sạt lở núi Gành, xã Đề Gi