Nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình sản xuất, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời cập nhật kiến thức theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) số 55/2025/QH15 và rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV), Giám đốc Công ty Than Thống Nhất - TKV đã ban hành Quyết định số 7852/QĐ-VTNC ngày 09/11/2026 về việc triệu tập CBCNV tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC & CNCH năm 2026.

Trong ngày 14/11/2026, tại Văn phòng khu B, Công ty Than Thống Nhất - TKV (phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh), Công ty đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC & CNCH năm 2026 cho tổng số 562 học viên được chia thành 03 lớp. Thành phần tham gia bao gồm người chỉ huy (Ban Giám đốc, lãnh đạo các Phòng, Phân xưởng), thành viên Đội PCCC & CNCH cơ sở, cùng các CBCN liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp và làm việc trong môi trường có nguy cơ cháy, nổ.

Tham dự và trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn, tuyên truyền cho các lớp bồi dưỡng là cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an thành phố Quảng Ninh.

Sau phần khai mạc lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên thông tin về tình hình cháy, nổ liên quan trực tiếp đến nơi làm việc, chỗ ở cũng như những thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra trong năm 2026. Tại lớp học, CBCNV được phổ biến các quy định mới của Luật PCCC & CNCH cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành; nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân, đơn vị trong việc chủ động phòng ngừa cháy, nổ. Đồng thời, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố, thoát hiểm và cách sử dụng các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ, qua đó nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở.

Kết thúc phần lý thuyết, 100% học viên tham gia làm bài kiểm tra thu hoạch đánh giá kiến thức và khả năng áp dụng kỹ năng chữa cháy tại vị trí làm việc. Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên, các học viên đã bước vào phần thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định ngoài trời.

CBCNV thực hành dập tắt đám cháy bằng bình chữa cháy

Với công tác tổ chức chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của toàn thể học viên, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC & CNCH năm 2026 của Công ty Than Thống Nhất - TKV đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo nền tảng vững chắc góp phần giữ vững an toàn lao động, phòng chống cháy, nổ trong toàn Công ty.