Than Thống Nhất dâng hương tưởng niệm, tri ân các thế hệ Thợ Mỏ nhân kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành Than

Ảnh: Thành Nam

Tham gia đoàn có đồng chí Vương Minh Thu - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Đào Văn Chính - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài tưởng niệm 12/11, đoàn thành kính dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân các thế hệ công nhân Vùng Mỏ; ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, tinh thần đoàn kết của người Thợ Mỏ qua cuộc Tổng bãi công tháng 11/1936. Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc từ những năm tháng đấu tranh đã trở thành sức mạnh tinh thần, được các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than gìn giữ, bồi đắp và phát huy.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại khu Miếu mỏ, mặt bằng +110 của Công ty, tưởng nhớ những người Thợ Mỏ đã hy sinh, tri ân các thế hệ đã đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Than Thống Nhất. Trước anh linh những người đã khuất, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm tiếp nối truyền thống của thế hệ hôm nay.

Hoạt động dâng hương là dịp để công nhân, cán bộ Công ty thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Than và chặng đường 66 năm xây dựng, phát triển của Than Thống Nhất. Từ sự tri ân các thế hệ đi trước, tập thể người lao động tiếp tục phát huy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất an toàn, hiệu quả, chăm lo xây dựng “Gia đình Thợ Mỏ Thống Nhất”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.