Thân nhân bật khóc ngày lấy mẫu ADN, thắp hy vọng tìm danh tính liệt sĩ

Sáng 12/11, Công an TP.HCM phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đợt 2 năm 2026. Đợt này, thành phố vận động 6.927 thân nhân tham gia lấy mẫu, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tại chương trình, nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt từ sáng sớm để thực hiện lấy mẫu sinh phẩm. Không ít người xúc động, bật khóc khi theo dõi phóng sự về hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Có mặt tại điểm thu nhận mẫu, bà Lê Thị Hoàng Yến (SN 1960, ngụ phường Xuân Hòa, TP.HCM), cháu của liệt sĩ Đinh Nguyên Hà, hy sinh tại chiến trường miền Nam, cho biết gia đình đã nhiều năm tìm kiếm phần mộ người thân nhưng chưa có kết quả.

“Hôm nay, gia đình có mặt tại đây với rất nhiều hy vọng, mong một ngày nào đó có thể tìm lại được cậu để đón về với gia đình. Chúng tôi biết thời gian liệt sĩ hy sinh đã lâu, việc xác định danh tính có thể rất khó khăn, nhưng dù chỉ còn một chút hy vọng, gia đình vẫn mong sớm có ngày đón cậu trở về”, bà Yến nghẹn ngào.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết để có được độc lập, tự do, hòa bình và sự phát triển như hôm nay, nhiều thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được danh tính, nhiều gia đình phải chờ đợi hàng chục năm mà chưa biết người thân đang yên nghỉ ở đâu.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, mỗi phần mộ liệt sĩ chưa có tên không chỉ là nỗi đau chưa nguôi của gia đình mà còn là trách nhiệm, món nợ ân tình mà các thế hệ hôm nay cần nỗ lực thực hiện.

Đợt thu nhận mẫu lần này do Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan triển khai. Qua rà soát, toàn thành phố có 6.927 thân nhân liệt sĩ đăng ký tham gia.

Đại tá Trần Hồng Minh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM, đặc biệt là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an 168 phường, xã, đặc khu trong công tác rà soát, vận động thân nhân.

Đại tá Trần Hồng Minh cũng cảm ơn Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã hỗ trợ thành phố, đồng thời ghi nhận sự tin tưởng, tự nguyện tham gia của các gia đình liệt sĩ.

Để đợt thu nhận mẫu đạt kết quả cao, lãnh đạo Công an TP.HCM đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức lấy mẫu đúng đối tượng, đúng quy trình, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Mục tiêu đặt ra là thu nhận mẫu tối thiểu 70% số thân nhân đủ điều kiện.

Việc lấy mẫu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, có sự đồng ý của thân nhân về tích hợp dữ liệu. Các mẫu sinh phẩm sau khi thu nhận được bảo quản, bàn giao theo quy định để phục vụ công tác giám định, đối sánh ADN.

Theo kế hoạch, thời gian thu nhận mẫu diễn ra từ ngày 12/11 đến 17/11/2026 tại 3 điểm. Cụ thể, trạm số 1 tại hội trường UBND phường Thủ Dầu Một (số 1 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một), phục vụ khu vực Bình Dương cũ; trạm số 2 tại hội trường UBND phường Bà Rịa (đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa), phục vụ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; trạm số 3 tại hội trường UBND phường Phú Nhuận (số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận), phục vụ khu vực trung tâm TP.HCM cũ.

Ngoài 3 điểm thu mẫu cố định, Công an TP.HCM tổ chức 3 tổ lưu động đến tận nhà lấy mẫu ADN đối với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại.

Đối tượng được ưu tiên thu nhận mẫu trong đợt này là thân nhân liệt sĩ theo dòng ngoại, gồm mẹ đẻ liệt sĩ; bà ngoại ruột; anh, chị, em cùng mẹ đẻ với liệt sĩ; bác, cậu, dì là anh chị em ruột cùng mẹ đẻ với mẹ liệt sĩ; con của chị gái, em gái mẹ liệt sĩ và con của chị gái, em gái liệt sĩ. Ngoài ra, chương trình tiếp nhận mẫu của con ruột liệt sĩ nữ.

Việc thu nhận mẫu ADN được xác định là giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, kết hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 nhằm hỗ trợ xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đang được quy tập tại các nghĩa trang trên cả nước.

Thông qua chương trình, Công an TP.HCM kêu gọi thân nhân liệt sĩ trên địa bàn chủ động phối hợp, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và tham gia lấy mẫu theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ góp phần bổ sung dữ liệu phục vụ công tác đối sánh mà còn mở thêm cơ hội tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, giúp các gia đình vơi đi nỗi mong ngóng kéo dài nhiều thập kỷ.