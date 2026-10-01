Than Mạo Khê phát động thi đua 90 ngày đêm Quý IV/2026

Thợ mỏ Than Mạo Khê vào ca sản xuất

Công ty Than Mạo Khê vừa tổ chức phát động phong trào thi đua lao động sản xuất 90 ngày đêm Quý IV/2026, đồng thời triển khai chương trình huấn luyện tự chủ an toàn, nhận diện và đánh giá nguy cơ mất an toàn tại các diện sản xuất.

Phấn đấu sản xuất 755.000 tấn than

Theo kế hoạch, trong 90 ngày đêm cuối năm, Than Mạo Khê phấn đấu sản xuất 755.000 tấn than nguyên khai, trong đó than hầm lò 620.000 tấn, than lộ thiên 135.000 tấn; bóc 685.000 m³ đất đá; đào 5.650 m lò, gồm 1.150 m lò xây dựng cơ bản và 4.500 m lò chuẩn bị sản xuất.

Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.013.248 triệu đồng, lợi nhuận 41 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý; chuẩn bị đầy đủ diện sản xuất, nhân lực, vật tư, thiết bị. Công ty tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Than Mạo Khê tăng cường quản lý kỹ thuật cơ bản, chấp hành nghiêm kỷ luật điều hành và bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu trong dây chuyền sản xuất.

Chủ động nhận diện nguy cơ mất an toàn

Cùng với phong trào thi đua, chương trình huấn luyện tự chủ an toàn được triển khai tại các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng nhận diện, phòng ngừa rủi ro cho người lao động.

Tại các buổi huấn luyện, cán bộ, công nhân được phổ biến, phân tích các vụ tai nạn lao động, sự cố đã xảy ra trong Tập đoàn và tại Công ty; đồng thời đánh giá những tồn tại trong tổ chức sản xuất, quản lý kỹ thuật cơ bản và kỹ thuật an toàn.

Từ điều kiện làm việc thực tế tại từng vị trí, người lao động cùng trao đổi, nhận diện nguy cơ tiềm ẩn và đề xuất biện pháp loại trừ, phòng tránh phù hợp. Hình thức trao đổi hai chiều, sát thực tế góp phần nâng cao tính chủ động của công nhân trong chấp hành quy trình, quy phạm kỹ thuật và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Qua đó, mỗi người lao động được nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và đồng nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn trong từng ca sản xuất.

Quỹ khen thưởng dự kiến 3,8 tỷ đồng

Để tạo động lực hoàn thành kế hoạch, Công ty Than Mạo Khê xây dựng cơ chế khen thưởng đối với các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu Quý IV/2026.

Mức thưởng cao nhất dành cho khối khai thác than là 150 triệu đồng/đơn vị; khối đào lò 120 triệu đồng/đơn vị; khối vận tải lò 100 triệu đồng/đơn vị; các đơn vị sản xuất, phục vụ sản xuất 60 triệu đồng/đơn vị. Tổng quỹ khen thưởng dự kiến 3,8 tỷ đồng.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, cán bộ, công nhân viên Than Mạo Khê đang tập trung thực hiện các mục tiêu 90 ngày đêm cuối năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, bảo đảm an toàn, hiệu quả.