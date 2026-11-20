Theo dữ liệu của Bloomberg, giá than luyện cốc giao dịch kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm phiên thứ tư liên tiếp trong ngày thứ Năm (ngày 19/11), xuống còn 1.346 nhân dân tệ/tấn (tương đương 201,90 USD/tấn). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 14/8.

Trước đó, thị trường than luyện cốc Trung Quốc từng trải qua giai đoạn nguồn cung thắt chặt sau một vụ tai nạn khai thác mỏ nghiêm trọng tại tỉnh Sơn Tây hồi tháng 5. Sự cố này, được đánh giá là một trong những tai nạn mỏ nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, khiến chính quyền phải đình chỉ hoạt động tại một số mỏ than thuộc khu vực sản xuất trọng điểm của nước này.

Ảnh minh họa: Theo China Daily.

Nguồn cung bị gián đoạn đã đẩy thị trường vào tình trạng khan hiếm trong mùa hè, kéo giá than luyện cốc tăng tới 46% riêng trong tháng 8 – mức tăng theo tháng mạnh nhất từng được ghi nhận. Đà tăng này vượt xa kỷ lục trước đó, ở mức 38%, được thiết lập vào tháng 7/2025.

Giá than luyện cốc tăng mạnh không chỉ gây sức ép đối với ngành thép Trung Quốc mà còn tác động đến các thị trường bên ngoài. Tại Ấn Độ – quốc gia sản xuất thép lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc – chi phí nguyên liệu đầu vào gia tăng đã thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép.

Tuy nhiên, xu hướng thị trường đã đảo chiều trong những tháng gần đây khi nguồn cung trong nước dần phục hồi. Nhiều mỏ than tại tỉnh Sơn Tây được cấp phép hoạt động trở lại, góp phần cải thiện khả năng cung ứng và giảm bớt tình trạng khan hiếm trước đó.

Ông Simon Wu, chuyên gia tư vấn cấp cao tại Wood Mackenzie, nhận định với Bloomberg rằng tâm lý tiêu cực đang chi phối thị trường than luyện cốc kỳ hạn, phản ánh đồng thời hai yếu tố: nhu cầu suy yếu và triển vọng nguồn cung ngày càng cải thiện.

Theo ông Wu, tiến trình khôi phục hoạt động tại các mỏ than ở Sơn Tây đang được đẩy nhanh, qua đó mở ra khả năng công suất cung ứng sẽ sớm quay trở lại thị trường.

Triển vọng ngắn hạn vì vậy vẫn chưa cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Trong báo cáo công bố hôm thứ Năm, các chuyên gia phân tích của Mysteel cho biết giá than luyện cốc tiếp tục giảm trên diện rộng tại các trung tâm sản xuất chủ chốt của Trung Quốc trong tuần này, trong bối cảnh hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng.

Mysteel đánh giá thị trường nhiều khả năng tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn và khó cải thiện đáng kể trước khi hoạt động bổ sung hàng tồn kho dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12.