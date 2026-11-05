Than Hòn Gai gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành than

Công ty Than Hòn Gai (Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam) vừa tổ chức gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936-12/11/2026) với tổng mức đầu tư 2 công trình 75,8 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Than Hòn Gai đã tổ chức gắn biển cho công trình “Thi công đào lò khoanh vùng lò chợ Bình Minh 5-3, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220m mỏ Bình Minh” và công trình “Lắp đặt thiết bị hầm bơm và hệ thống tự động hóa hầm bơm mức âm 350m khu Thành Công, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220m mỏ Bình Minh”.

Đây là 2 công trình trọng điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sản xuất của Than Hòn Gai, được tập đoàn giao mục tiêu thi đua đưa lò chợ BM 5-3 và Trạm bơm mức âm 350m và hệ thống tự động hóa hầm bơm mức âm 350m vào hoạt động ngày 12/11/2026

Tại chương trình, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã khen thưởng Công ty Than Hòn Gai có thành tích hoàn thành công trình đạt mục tiêu thi đua về đích trước tiến độ kế hoạch với số tiền 100 triệu đồng/công trình.

Ông Lê Trung Toán, Giám đốc Công ty Than Hòn Gai. (Ảnh: HẢI YẾN)

Ông Lê Trung Toán, Giám đốc Công ty cho biết, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220m mỏ Bình Minh có công suất thiết kế 500.000 tấn/năm, triển khai hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ bản và huy động sản lượng than 315.000 tấn tại lò chợ BM5-1 và lò chợ BM 5-3, vì vậy phải đưa lò chợ BM 5-3 sớm vào hoạt động để đóng góp sản lượng than khai thác của dự án trong năm 2026.

Công trình “Thi công đào lò khoanh vùng lò chợ Bình Minh 5-3, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220 mỏ Bình Minh” trong quá trình thực hiện tuy gặp nhiều khó khăn, song công ty đã tập trung thực hiện với khối lượng công việc lớn, hoàn thành đào 966m lò, xén 310m và lắp đặt 90 bộ giá khung xích,… hoàn thành trước thời gian tập đoàn giao trong 8 ngày, lò chợ BM 5-3 được đưa vào hoạt động và bắt đầu đóng góp vào sản lượng than của Công ty.

Công trình “Lắp đặt thiết bị hầm bơm và hệ thống tự động hóa hầm bơm mức âm 350 khu Thành Công, Dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220m mỏ Bình Minh” được trang bị 3 tổ máy bơm chính phòng nổ, lưu lượng mỗi máy đạt 720m3/giờ cùng các thiết bị đo lường, điều khiển và bảo vệ đồng bộ; hệ thống tự động hóa thực hiện giám sát, điều khiển tập trung hầm bơm từ phòng điều khiển tại MB +25.

“Công trình nhằm hoàn thiện hệ thống bơm thoát nước và tự động hóa hầm bơm trung tâm mức âm 350 khu Thành Công, đáp ứng yêu cầu thoát nước phục vụ dự án khai thác xuống sâu dưới mức âm 220m mỏ Bình Minh, nâng cao năng lực kiểm soát và vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho người lao động, thiết bị và duy trì ổn định hoạt động sản xuất.

Đến ngày 3/11 vừa qua, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, hoàn thành trước thời gian tập đoàn giao 8 ngày”, ông Lê Trung Toán nhấn mạnh.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân (bên phải) biểu dương tập thể cán bộ, công nhân Công ty Than Hòn Gai đã nỗ lực hoàn thành 2 công trình trước thời hạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than. (Ảnh: HẢI YẾN)

Phát biểu ý kiến tại lễ gắn biển, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân ghi nhận và biểu dương tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân Công ty Than Hòn Gai, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp thi công, lắp đặt đã nỗ lực hoàn thành 2 công trình trước thời hạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

“Trong 90 năm qua, truyền thống Kỷ luật và Đồng tâm đã trở thành sức mạnh đoàn kết, ý chí vượt khó của các thế hệ công nhân vùng Mỏ. Tiếp nối truyền thống ấy, trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi mỗi đơn vị cần cụ thể hóa bằng kết quả sản xuất, bằng những công trình phục vụ phát triển lâu dài và việc chăm lo tốt hơn cho người lao động.

Hai công trình được khánh thành, gắn biển hôm nay là kết quả cụ thể của phong trào thi đua tại Công ty Than Hòn Gai. Việc hoàn thành các công trình trước thời hạn được giao có ý nghĩa quan trọng, góp phần chuẩn bị diện khai thác, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu sản xuất khi mỏ tiếp tục khai thác xuống sâu, kịp thời đáp ứng cho sản xuất, và tăng sản lượng trong năm 2026 và các năm tiếp theo”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Văn Tuân nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Tổng Giám đốc TKV phát biểu.

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam cũng yêu cầu tập thể, cán bộ, công nhân Công ty Than Hòn Gai quản lý, vận hành công trình an toàn, ổn định, hiệu quả, phát huy tối đa công suất thiết kế. Đồng thời, thực hiện tốt công tác an toàn-vệ sinh lao động trong điều kiện khai thác xuống sâu. Đối với lò chợ BM 5-3, phấn đấu đóng góp khoảng 50.000 tấn than trong hai tháng cuối năm theo kế hoạch; đồng thời chuẩn bị điều kiện để dự án đạt công suất thiết kế 500.000 tấn/năm vào năm 2027.