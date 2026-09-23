Than Hà Lầm thăm hỏi, tặng quà các cháu có hoàn cảnh đặc biệt dịp Tết Trung thu

Theo kế hoạch, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin thăm hỏi, hỗ trợ 66 cháu là con cán bộ, công nhân lao động đang làm việc tại Công ty. Các cháu thuộc diện mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công ty và tổ chức Công đoàn đối với người lao động, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn công tác thăm, tặng quà các cháu Trường Mầm non Hà Lầm nhân dịp Tết Trung Thu

Chia sẻ với gia đình người lao động

Trong chương trình, lãnh đạo Công ty, Công đoàn cùng đại diện các phòng chuyên môn đã trực tiếp đến thăm, tặng quà và động viên gia đình hai cháu là con công nhân Lý Ngọc Huy và Phạm Văn Chung, thuộc Công trường Vận tải lò 2.

Tại các gia đình, đoàn công tác thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và chia sẻ với những khó khăn mà các gia đình đang trải qua. Những phần quà được trao dịp Trung thu không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự động viên tinh thần đối với các cháu và gia đình.

Qua đó, Công ty mong muốn góp phần giúp các gia đình có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu, đồng thời tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Quan tâm con em người lao động

Nhân dịp này, đoàn công tác của Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin cũng đến thăm, tặng quà các cháu tại Trường Mầm non Hà Lầm, nơi có đông con em cán bộ, công nhân lao động Công ty đang theo học.

Hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp cho các em nhỏ trong dịp Trung thu, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với con em người lao động.

Chăm lo đời sống và con em cán bộ, công nhân lao động là hoạt động được Than Hà Lầm duy trì thường xuyên. Bên cạnh các chính sách chăm lo trực tiếp cho người lao động, Công ty chú trọng hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, qua đó góp phần xây dựng môi trường làm việc nhân văn và tạo sự yên tâm cho người lao động.

Sự quan tâm kịp thời từ doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn không chỉ giúp các gia đình vơi bớt khó khăn mà còn góp phần củng cố sự gắn bó của người lao động với đơn vị, tạo động lực thi đua lao động sản xuất.