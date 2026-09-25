Thần đồng vũ đạo vừa qua đời ở tuổi 16 là ai?

Sáng 25/9, Koreaboo đưa tin Yamada Ria, thần đồng vũ đạo từng giành ngôi quán quân chương trình Street Dance Girls Fighter 2, đã qua đời ở tuổi 16 sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh tự miễn.

Trước khi qua đời, Ria phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị. Cô trải qua hóa trị và chuẩn bị cho ca ghép tủy xương sau khi tìm được người hiến tặng phù hợp.

Trên trang cá nhân, người thân của Ria đăng cáo phó, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cô bé. Gia đình cho biết trong hơn một năm chiến đấu với bệnh tật, Ria luôn kiên cường và giữ tinh thần mạnh mẽ.

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã luôn ủng hộ, động viên Ria trong thời gian khó khăn. Theo người thân, Ria rất yêu nhảy múa, trân trọng những người bạn gặp trong quá trình hoạt động và luôn biết ơn tình cảm từ người hâm mộ.

Trước đó, Ria từng chia sẻ hình ảnh trong bệnh viện khi tiếp nhận hóa trị và lần đầu công khai tình trạng sức khỏe. Cô cho biết mình mắc một căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, không lây nhiễm và có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được điều trị đúng cách.

Ria khi ấy cho biết đã tìm được người hiến tặng tủy phù hợp và sẽ tạm ngừng hoạt động để tập trung chữa bệnh. Dù vậy, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, khẳng định mong muốn trở lại sân khấu với hình ảnh tích cực hơn.

Trong bài đăng cuối cùng trước khi qua đời, Ria gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và công ty quản lý vì đã luôn đồng hành, hỗ trợ cô trong quá trình điều trị.

Ria bắt đầu học nhảy từ năm 6 tuổi. Sau 7 năm, cô ký hợp đồng với công ty quản lý và dần được biết đến rộng rãi. Tên tuổi của nữ vũ công trẻ được chú ý đặc biệt sau khi cô cùng đội Jam Republic giành chiến thắng tại Street Dance Girls Fighter 2 của đài Mnet.

Sau chương trình, Ria tiếp tục hoạt động với vai trò vũ công cá nhân và là thành viên nhóm nhảy Baby Jam. Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của cô phải tạm dừng khi phát hiện mắc bệnh.

Sự ra đi đột ngột của Ria ở tuổi 16 khiến người hâm mộ và những người từng làm việc cùng cô không khỏi bàng hoàng. Gia đình hy vọng tài năng, nụ cười và những kỷ niệm đẹp của Ria sẽ được mọi người ghi nhớ.