'Thần đồng' Trung Quốc 17 tuổi gia nhập công ty của quái kiệt AI Việt Nam

Trần Quảng Vũ khi còn trong đội ngũ Moonshot AI. Ảnh: Moonshot.

Thần đồng AI Trung Quốc Trần Quảng Vũ (Chen Guangyu) gây chú ý sau khi tuyên bố rời Moonshot AI ở tuổi 17. Ngày 20/10, Guanchou trích nguồn tin trong ngành, tiết lộ anh đã gia nhập Discovery Loop, startup AI tại Mỹ mới thành lập cách đây chưa lâu.

Doanh nghiệp nói trên được dẫn dắt bởi Jeff Dean, cựu nhà khoa học trưởng Google, Sanjay Ghemawat, người tham gia xây dựng hạ tầng điện toán phân tán thời kỳ đầu của Google, Oriol Vinyals, nhà nghiên cứu chủ chốt tại Google DeepMind và , Lê Viết Quốc, một trong những thành viên sáng lập Google Brain

Trần Quảng Vũ sinh năm 2009, bắt đầu tiếp cận mô hình ngôn ngữ lớn một năm trước, sau khi tham gia một cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học. Tại đây, anh được giám khảo Đổng Khoa Hàm (Dong Kehan) truyền cảm hứng tìm hiểu lĩnh vực AI.

Đến tháng 3 năm nay, Trần Quảng Vũ cùng Tô Kiếm Lâm (Su Jianlin), nhà nghiên cứu thuật toán nổi tiếng của Kimi, và Trương Vũ (Zhang Yu), tác giả chính của kiến trúc Kimi Linear, công bố nghiên cứu mang tên Attention Residuals. Nghiên cứu sau đó được Elon Musk công khai khen ngợi trên X . Theo Guancha, Moonshot AI đã ứng dụng công trình này vào Kimi K3, trở thành một trong những công nghệ nền tảng của mô hình AI siêu lớn 2.800 tỷ tham số.

Đội ngũ sáng lập Discovery Loop gồm các cựu kỹ sư, lãnh đạo mảng AI của Google. Ảnh: Discovery Loop.

Thành tích giúp tên tuổi Trần Quảng Vũ được biết đến rộng rãi trong giới công nghệ. Truyền thông và cộng đồng AI Trung Quốc cũng bắt đầu gọi anh là "thần đồng AI 17 tuổi".

Ngày 15/10, Trần Quảng Vũ bất ngờ đăng thông báo chia tay Kimi trên mạng xã hội. Anh mô tả giai đoạn làm việc tại đây là "quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời", đồng thời cảm ơn công ty vì đã đặt niềm tin và trao cơ hội cho mình khi mới 16 tuổi. Ngay sau đó, những đồn đoán về bến đỗ mới của Trần Quảng Vũ bắt đầu xuất hiện.

Trên mạng xã hội, Sholto Douglas, nhà nghiên cứu của Anthropic, công khai mời anh đến San Francisco. Thần đồng AI cho biết anh sắp đến San Francisco nhưng sẽ không gia nhập Anthropic.

Đến ngày 20/10, một tài khoản chuyên theo dõi biến động nhân sự và hoạt động của các công ty AI đăng thông tin khẳng định Trần Quảng Vũ đã gia nhập Discovery Loop. Tuy nhiên, cả doanh nghiệp nói trên và nhân tài người Trung Quốc chưa chính thức xác nhận.

Discovery Loop tự định vị là doanh nghiệp AI tập trung vào nghiên cứu tự động hóa. Thay vì chỉ phát triển chatbot phục vụ người dùng phổ thông, Discovery Loop muốn xây dựng hệ thống AI có khả năng trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thực hiện đồng thời hàng nghìn thí nghiệm nhằm rút ngắn thời gian giải quyết những bài toán khoa học và kỹ thuật phức tạp.

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ vào AI, những startup dẫn dắt bởi các chuyên gia hàng đầu như Discovery Loop đang trở thành mục tiêu săn đón của giới đầu tư. Tháng 9, Business Insider đưa tin Jeff Dean đang tìm kiếm nguồn vốn cho Discovery Loop, với mức định giá kỳ vọng vào khoảng 50 tỷ USD.