Thần đồng Thái Lan Boonson san bằng kỷ lục châu Á, giành HCV chạy 200m

Chung kết chạy 200m nam ASIAD 2026 tiếp tục chứng kiến màn trình diễn xuất thần của Puripol Boonson, khi tài năng trẻ của điền kinh Thái Lan tiếp tục khẳng định vị thế trên đường chạy tốc độ châu Á.

Bước vào cuộc tranh tài với sự kỳ vọng lớn sau khi phá kỷ lục ASIAD ở bán kết, Boonson tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng. Chân chạy sinh năm 2006 thi đấu đầy tự tin, duy trì tốc độ bứt phá trong giai đoạn quyết định trước khi cán đích đầu tiên với thành tích 19 giây 88.

Boonson là gương mặt đáng xem nhất trên đường chạy tốc độ tại Asiad 20 - Ảnh: Tam Ninh

Kết quả này không chỉ giúp Boonson giành tấm HCV ASIAD đầu tiên ở nội dung 200m nam, mà còn đưa anh trở thành một trong những vận động viên đáng chú ý nhất của Đại hội. Thành tích 19 giây 88 giúp Boonson phá kỷ lục ASIAD cũ do chính anh thiết lập tại vòng bán kết với thời gian 20 giây 10, đồng thời cân bằng kỷ lục châu Á do VĐV Trung Quốc Xie Zhenye lập năm 2019.

Ở cuộc đua chung kết, các đối thủ nỗ lực bám đuổi nhưng không thể ngăn cản màn trình diễn bùng nổ của đại diện Thái Lan. VĐV Trung Quốc Huang Youwen giành HCB với thành tích 20 giây 45, còn chân chạy chủ nhà Nhật Bản Mizukubo Soshi nhận HCĐ với 20 giây 56.

Kết quả chung kết chạy 200m nam Asiad 20

Trước đó, Boonson cũng tạo tiếng vang lớn khi giành HCV chạy 100m nam ASIAD 20 với thời gian 9 giây 90, đồng thời phá kỷ lục Á vận hội do chính mình thiết lập ở bán kết.

Với cú đúp vàng cùng những thông số đáng kinh ngạc, Puripol Boonson đang trở thành niềm tự hào của điền kinh Thái Lan và là gương mặt nổi bật của tốc độ châu Á.