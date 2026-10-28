Thần đồng Max Dowman nhận thẻ đỏ, Arsenal thua sốc đội hạng 4 Fleetwood Town

Sáng 28/10, Arsenal bất ngờ bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup/Carabao Cup) sau khi thua Fleetwood Town, đội bóng thi đấu ở EFL League 2 (giải hạng 4 trong hệ thống của bóng đá Anh). Đội đương kim vô địch giải Ngoại Hạng Anh bị cầm hòa 1-1 sau 2 hiệp đấu rồi thất bại 3-5 trong loạt luân lưu.

●Cúp Liên đoàn Anh

Fleetwood

1-1

Arsenal

Loupalo-Bi 21’

KẾT THÚC

Gyokeres 50’

Thống kê trận đấu

22%Kiểm soát bóng78%

3Sút26

2Sút trúng đích7

2Phạt góc5

2Thẻ vàng0

0Thẻ đỏ1

Arsenal hoàn toàn áp đảo dù chỉ tung ra sân đội hình phụ. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kiểm soát bóng tới 78%, tung ra tới 26 pha dứt điểm, 7 lần trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 2,22 nhưng chỉ ghi được một bàn.

Tấm thẻ đỏ của Max Dowman ở phút 86 không phải lý do biện minh cho sự yếu kém ở khả năng tận dụng cơ hội của đội khách khi họ chỉ chơi thiếu người khoảng 10 phút cuối trận. Trong khi đó, Fleetwood Town chỉ có 3 cú sút trong cả trận nhưng một trong số đó là bàn mở tỷ số của Aaron Loupalo-Bi.

Arsenal thua sốc đối thủ ở giải hạng tư. (Ảnh: Reuters)

Pha lập công ở phút 21 của tiền đạo này là cú dứt điểm duy nhất mà Fleetwood Town thực hiện trong hiệp một. Đội chủ nhà chỉ tập trung phòng ngự với đội hình lùi sâu, chịu đựng sức ép từ Arsenal. Nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh không thể chuyển hóa được những thống kê áp đảo về thế trận - 77% thời lượng kiểm soát bóng, 11 pha dứt điểm và 0,91 bàn thắng kỳ vọng - thành bàn thắng thực sự.

Sau giờ nghỉ, Arsenal tăng tốc và có bàn gỡ hòa do công của Viktor Gyokeres. Thế trận không thay đổi so với hiệp một khi Arsenal tiếp tục gây sức ép dồn dập, kiểm soát bóng gần 80% và tung ra tới 15 cú sút. Thủ môn Jay Lynch là “người hùng” của Fleetwood Town với hàng loạt tình huống cản phá.

Max Dowman nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)

Trước khi 2 hiệp chính khép lại, Arsenal chịu tổn thất khi Max Dowman nhận thẻ đỏ vì hành động trả đũa sau pha phạm lỗi nguy hiểm của đối phương. Cầu thủ 16 tuổi bị cấm thi đấu 3 trận tiếp theo - đều ở giải Ngoại Hạng Anh - khiến Arsenal càng thêm khó khăn về nhân sự ở hàng công.

Trong loạt luân lưu, các cầu thủ Fleetwood Town thực hiện chính xác cả 5 lượt sút. Ngược lại, Arsenal lại đá hỏng ở lượt thứ tư khi Bruno Guimaraes bị thủ môn Jay Lynch cản phá. Fleetwood Town tạo nên cột mốc lịch sử khi giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh.

Fleetwood Town

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Jay Lynch

7,7

4

Harrison Neal

7,0

5

Finley Potter

6,3

6

Rhys Bennett

6,6

10

Mark Helm

↓

5,6

16

Conor Haughey

6,8

17

Ched Evans

↓

5,5

20

Aaron Loupalo-Bi

↓

7,1

24

Jake Batty

7,9

26

Shaun Rooney

6,6

27

Crispin McLean

↓

5,8

DỰ BỊ VÀO SÂN

7

Andy Cannon

↑

6,7

9

Will Davies

↑

15

Adam Murphy

↑

6,6

19

Ronan Coughlan

↑

6,0

Arsenal

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

30

Illan Meslier

6,1

3

Cristhian Mosquera

7,6

5

Piero Hincapié

8,1

12

Jurriën Timber

6,8

14

Viktor Gyökeres

7.6

29

Kai Havertz

7,6

36

Martín Zubimendi

7,6

49

Myles Lewis-Skelly

6,6

53

Ceadach O’Neill

6.5

56

Max Dowman

5,5

89

Marli Salmon

6,7

DỰ BỊ VÀO SÂN

4

Ben White

↑

7,0

8

Martin Ødegaard

↑

8,3

10

Eberechi Eze

↑

7,3

15

Ezri Konsa

↑

39

Bruno Guimarães

↑