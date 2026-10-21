"Thần đồng AI" Trung Quốc đầu quân cho Discovery Loop của Lê Viết Quốc?

Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn SCMP cho biết, Discovery Loop mới được thành lập vào tháng 8 nhưng nhanh chóng được chú ý trong giới công nghệ. Công ty do 4 cựu chuyên gia Google sáng lập, gồm Jeff Dean, Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals và Lê Viết Quốc. Trong đó, Dean từng giữ chức nhà khoa học trưởng của Google.

Discovery Loop còn tuyển dụng nhiều nhà nghiên cứu từ các tập đoàn công nghệ lớn tại Mỹ. Nếu gia nhập, Trần Quảng Vũ có thể trở thành một trong những thành viên trẻ nhất công ty.

Trần Quảng Vũ có thể gia nhập Discovery Loop sau khi rời Moonshot AI.

Khác với những công ty tập trung phát triển mô hình ngôn ngữ lớn, Discovery Loop muốn xây dựng hệ thống AI có khả năng tự thực hiện nghiên cứu khoa học. Công cụ sẽ đề xuất ý tưởng, tiến hành thử nghiệm và đánh giá kết quả mà không cần con người hướng dẫn từng bước.

Thông tin trên Tạp chí Một thế giới, Trần Quảng Vũ chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận hôm 20/10. Discovery Loop cho biết công ty không bình luận về các vấn đề nhân sự.

Thần đồng AI 17 tuổi Trần Quảng Vũ là ai?

Được xem là một trong những tài năng AI trẻ triển vọng nhất Trung Quốc, Trần Quảng Vũ khiến dư luận đồn đoán rộng rãi về điểm đến tiếp theo sau khi thông báo vào tuần trước rằng anh sẽ rời Trung Quốc sang Mỹ làm việc.

Dù chỉ làm việc tại Moonshot AI chưa đầy một năm, Trần Quảng Vũ đã góp phần tạo ra những đột phá kỹ thuật giúp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên tính toán, giảm chi phí vận hành các mô hình Kimi chủ lực của công ty. Những cải tiến này giúp Kimi có khả năng cạnh tranh với các mô hình AI hàng đầu Mỹ như GPT của OpenAI và Claude của Anthropic.

Moonshot AI đã vươn lên thành một trong những công ty phát triển mô hình AI hàng đầu Trung Quốc. Ra mắt hồi tháng 7, Kimi K3 của Moonshot AI là mô hình AI có trọng số mở lớn nhất thế giới hiện nay với 2.800 tỷ tham số, trong đó khoảng 104 tỷ tham số được kích hoạt khi xử lí mỗi token.

Kimi K3 thu hút sự quan tâm trên toàn cầu nhờ năng lực mạnh mẽ và thiết kế có trọng số mở, cho phép các nhà phát triển tiếp cận những thành phần quan trọng của mô hình AI để sử dụng, nghiên cứu hoặc phát triển thêm.

Sau khi Trần Quảng Vũ thông báo rời đi, nhà nghiên cứu cấp cao Du Yulun của Moonshot AI viết trên mạng xã hội X rằng ông và thần đồng AI người Trung Quốc có “một số cuộc trò chuyện dài về quyết định” này. Cuối cùng, Du Yulun cho rằng ở độ tuổi của Trần Quảng Vũ, điều tốt nhất là để chàng trai trẻ “tự do khám phá và theo đuổi những điều mới mẻ mà mình tò mò nhiều nhất có thể”.

Về phía Discovery Loop, công ty này đặt mục tiêu đạt định giá khoảng 50 tỷ USD trong một vòng gọi vốn mới, trang Insider đưa tin vào tháng 9.

Vòng gọi vốn ban đầu của Discovery Loop do Radical Ventures và Khosla Ventures dẫn đầu. Alphabet, công ty mẹ Google, cũng tham gia đầu tư vào Discovery Loop.

Radical Ventures và Khosla Ventures đều là quỹ đầu tư mạo hiểm, chuyên rót vốn vào những công ty khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực AI và công nghệ tiên tiến.

Trong một trong những lần xuất hiện công khai đầu tiên sau khi rời Google, Jeff Dean đã chia sẻ về định hướng của Discovery Loop tại hội nghị Agentic AI Summit ở Đại học California - Berkeley (Mỹ) vào đầu tháng 8. Ông cho biết công việc của Discovery Loop có nét tương đồng với nỗ lực đạt được khả năng tự cải tiến đệ quy (RSI), mục tiêu mà nhiều công ty AI hàng đầu tại cả Mỹ và Trung Quốc đang theo đuổi.

RSI hướng đến việc sử dụng chính AI để tự động hóa quá trình phát triển AI. Cụ thể là AI không chỉ tham gia phát triển phiên bản tốt hơn của chính mình, mà còn cải thiện cả quá trình tạo ra những cải tiến tiếp theo.

Tương tự, Jeff Dean giải thích rằng trong tương lai, AI có thể tự tiến hành hàng nghìn thí nghiệm khoa học cùng lúc, phân tích kết quả rồi xác định những thí nghiệm tiếp theo có triển vọng nhất. Cách làm này có thể rút ngắn quá trình nghiên cứu khoa học từ nhiều năm xuống còn vài giờ, thậm chí vài phút.

“Bằng cách xây dựng những mô hình AI thực sự giỏi để hiểu biết nhiều lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một mô hình sở hữu kiến thức chuyên môn ở cấp độ tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực”, ông nói.

Vai trò của Lê Viết Quốc và Jeff Dean tại Discovery Loop

Bốn nhà sáng lập Discovery Loop đều từng góp phần xây dựng hạ tầng AI và các mô hình tại Google.

Theo một số nguồn tin, Jeff Dean giữ vai trò Giám đốc điều hành Discovery Loop, phụ trách định hướng chiến lược, xây dựng công ty và dẫn dắt tầm nhìn phát triển AI phục vụ khám phá khoa học.

Lê Viết Quốc là Giám đốc AI của Discovery Loop, phụ trách nghiên cứu các mô hình nền tảng và hệ thống AI phục vụ tự động hóa nghiên cứu khoa học.

Sanjay Ghemawat là Giám đốc công nghệ Discovery Loop, chịu trách nhiệm kiến trúc hạ tầng tính toán, hệ thống phân tán và nền tảng kỹ thuật. Đây cũng là lĩnh vực ông có nhiều đóng góp tại Google với các công nghệ như MapReduce, Google File System và Bigtable.

Oriol Vinyals là Giám đốc khoa học Discovery Loop, dẫn dắt định hướng nghiên cứu khoa học, đặc biệt về các mô hình AI tiên tiến và agentic AI (AI có tính tự chủ).

Công ty của kỹ sư Việt Nam có gì để thu hút "thần đồng AI" Trung Quốc?

Sức hút của Discovery Loop đến từ đội ngũ sáng lập giàu kinh nghiệm và kỳ vọng vào công nghệ tự động hóa nghiên cứu. Tuy nhiên, công ty vẫn cần chứng minh hiệu quả thực tế của hệ thống AI đang phát triển.

Nếu tin đồn gia nhập trở thành sự thật, Trần Quảng Vũ sẽ có cơ hội tham gia một trong những hướng nghiên cứu đầy tham vọng của ngành AI.