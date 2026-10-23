'Thần đồng AI' thăng tiến thần tốc ở Xiaomi trong 10 tháng

Luo Fuli thăng tiến nhanh chóng tại Xiaomi, thu hút sự chú ý của giới công nghệ. Ảnh: Wechat.

Giữa tháng 10, Xiaomi công bố thăng chức cho Luo Fuli, đưa cô lên cấp bậc cao nhất trong hệ thống nhân sự của tập đoàn. Quyết định này khiến nữ lãnh đạo 31 tuổi trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ Trung Quốc.

Đặc biệt, quá trình bổ nhiệm diễn ra chỉ 10 tháng sau khi cô gia nhập công ty với vai trò phụ trách bộ phận mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Đây cũng là bước tiến đáng chú ý trong hành trình của người từng được truyền thông gọi là “thần đồng AI”, dù chính cô nhiều lần từ chối danh xưng đó, theo SCMP.

Lãnh đạo AI được CEO Xiaomi chiêu mộ

Cuối năm 2024, nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi Lei Jun từng gây chú ý khi tiết lộ trong một buổi phát trực tiếp về mong muốn chiêu mộ Luo với mức lương thường niên 10 triệu NDT (khoảng 1,5 triệu USD), 21st Century Business Herald đưa tin.

Thời điểm đó, Luo gần như chưa được công chúng biết đến. Tuy nhiên, trong giới khoa học máy tính, cô đã tạo dựng tên tuổi từ năm 2019 khi còn học cao học tại Đại học Bắc Kinh (PKU).

Tên của cô xuất hiện trong 8 công trình nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán (ACL), một trong những diễn đàn học thuật uy tín nhất trong lĩnh vực AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Sau khi tốt nghiệp, Luo gia nhập DAMO Academy, viện nghiên cứu toàn cầu của Alibaba, trước khi chuyển sang quỹ đầu cơ High-Flyer Quant, đơn vị sở hữu DeepSeek, với vai trò chuyên gia học sâu (deep-learning expert).

Lei Jun, chủ tịch kiêm CEO của Xiaomi, đánh giá cao tài năng trí tuệ nhân tạo xuất sắc của Luo Fuli. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, việc Luo tham gia phát triển DeepSeek-V2 được cho là một trong những lý do quan trọng khiến Lei Jun quyết tâm đưa cô về Xiaomi.

Dù được ca ngợi là “thần đồng AI”, Luo luôn tránh xa ánh đèn truyền thông. Trong 2 năm qua, cô từ chối mọi lời mời phỏng vấn và từng viết trên mạng xã hội: “Xin hãy cho tôi một môi trường yên tĩnh để tập trung làm việc. Tôi không phải thần đồng, tôi chỉ muốn lặng lẽ làm những việc mà mình cho là đúng”.

‘Tôi giống một con ốc sên’

Luo sinh ra trong một gia đình nông thôn tại Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Cha cô là thợ điện, mẹ là giáo viên, còn em gái làm bác sĩ. Cô từng chia sẻ rằng dù điều kiện kinh tế không dư dả, cha mẹ luôn nuôi dưỡng niềm đam mê với sách vở trong gia đình.

Khi học tại Trường THPT số 1 Nghi Tân, giáo viên nhận xét Luo không phải học sinh xuất sắc bẩm sinh, nhưng nổi bật nhờ sự chăm chỉ và thói quen lên kế hoạch trước cho mọi việc.

Nhờ điểm cao trong kỳ thi đại học gaokao, cô vào ngành khoa học máy tính của Đại học Sư phạm Bắc Kinh (BNU). Thành tích học tập xuất sắc sau đó giúp Luo được tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ của PKU mà không cần thi đầu vào.

Trên thực tế, cô từng khởi đầu khá chật vật. Luo thừa nhận rằng trong năm đầu đại học, cô thuộc nhóm sinh viên có kết quả thấp nhất lớp vì thiếu nền tảng về máy tính. Trong khi bạn bè chỉ mất vài phút để giải một bài toán, cô phải dành tới 3 tiếng.

Tuy nhiên, chưa đầy 2 năm sau, Luo vươn lên nhóm sinh viên xuất sắc của khóa. Cô cho rằng đây là hành trình đặc trưng của mình từ nhỏ: luôn bắt đầu ở mức trung bình trong môi trường mới, rồi từng bước vươn lên dẫn đầu nhờ sự kiên trì.

Luo lớn lên ở vùng nông thôn Tứ Xuyên, là con gái của thợ điện và giáo viên, dần khẳng định tên tuổi trong ngành AI. Ảnh: NVCC/SCMP.

Vài năm trước, Luo từng chủ động liên hệ với một nhà sáng tạo nội dung trên Bilibili có tên Liang Zi để thực hiện cuộc phỏng vấn như món quà sinh nhật dành cho chính mình. Trong cuộc trò chuyện đó, cô nói chưa bao giờ hài lòng với hiện tại vì luôn muốn trưởng thành hơn.

Bên cạnh sự nghiệp, Luo cũng nhấn mạnh mong muốn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Chồng cô cũng làm trong lĩnh vực công nghệ cao, song thông tin về anh không được công khai.

Khi được hỏi về tính cách của bản thân, Luo dùng hình ảnh một con ốc sên để mô tả hành trình phát triển. “Tôi giống một con ốc sên, không chạy nhanh nhất, nhưng từng bước đi của tôi đều rất rõ ràng”, cô nói với SCMP.