Raul John Aju được mệnh danh là thần đồng AI của Ấn Độ. Ảnh: Sjcc

Ở tuổi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, Raul John Aju đã trở thành sếp của chính cha mình. Chàng trai được truyền thông Ấn Độ gọi là “AI Kid” hiện điều hành một startup công nghệ, còn ông Aju Joseph, người từng làm việc tại nhiều tập đoàn lớn, nhận mức lương 200.000 rupee (khoảng 2.000 USD) mỗi tháng khi làm việc cho công ty của con trai.

Câu chuyện gây chú ý không chỉ bởi sự đảo ngược vai trò giữa hai cha con. Raul vẫn đang học lớp 12, trong khi cha cậu đã có nhiều năm kinh nghiệm tại Amazon, Adobe, Wipro và IBM. Chính khoảng cách về kinh nghiệm ấy lại là một trong những lý do khiến chàng trai trẻ muốn đưa cha vào công ty.

“Tôi có thể tiếp thu bao nhiêu kiến thức tùy thích qua điện thoại, nhưng tôi không có kinh nghiệm như bố”, Raul chia sẻ với Times of India.

Khởi đầu bằng chỉnh sửa video, sớm trở thành nhà sáng chế

Raul lớn lên tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, và bắt đầu quan tâm đến công nghệ khi mới khoảng 9 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn với UN News hồi tháng 2/2026, cậu kể rằng niềm yêu thích ban đầu đến từ việc chỉnh sửa video, một hoạt động khá quen thuộc với những đứa trẻ thích khám phá máy tính.

Công việc của cha tại Adobe giúp Raul có điều kiện tiếp cận các phần mềm sáng tạo chuyên nghiệp. Càng sử dụng, cậu càng tò mò về cách những công cụ này hoạt động và dần muốn tự tạo ra sản phẩm thay vì chỉ dùng những thứ người khác đã phát triển.

Năm 12 tuổi, Raul chế tạo MeBot, một robot phục vụ dự án khoa học ở trường. Sản phẩm đầu tiên này mở đầu cho hàng loạt thử nghiệm sau đó, khi cậu dành nhiều thời gian tìm hiểu lập trình và trí tuệ nhân tạo.

Raul John Aju diễn thuyết tại một sự kiện. Ảnh: UN News

Theo truyền thông Ấn Độ, Raul đến nay đã phát triển hơn 15 công cụ AI, gồm MeBot, RESQ AI, ZapGap, Investo AI và FeedFye. Các sản phẩm được xây dựng cho những nhu cầu khác nhau, trong đó có hỗ trợ người dùng xử lý tình huống khẩn cấp, tiếp cận thông tin pháp lý và giải quyết công việc thường ngày.

Một ví dụ là RESQ AI, công cụ được Raul giới thiệu trong cuộc phỏng vấn với UN News. Theo cậu, người gặp tình huống khẩn cấp có thể sử dụng hệ thống để tìm hiểu những bước cần thực hiện, tra cứu quy định pháp luật liên quan và kết nối với luật sư. Công cụ còn được thiết kế để phân tích những vụ việc tương tự, qua đó hỗ trợ luật sư xây dựng phương án giải quyết tranh chấp.

“Nếu bạn gặp phải tình huống khẩn cấp, công cụ này sẽ cho bạn biết phải làm gì và luật nào được áp dụng. Nó sẽ kết nối bạn với một luật sư và cũng giúp luật sư xây dựng chiến lược để thắng kiện bằng cách xem xét hàng nghìn vụ án tương tự”, Raul nói.

Những thử nghiệm công nghệ dần đưa Raul đến với hoạt động kinh doanh. Cậu thành lập AIRealm Technologies, đảm nhiệm vị trí giám đốc công nghệ (CTO) và xây dựng một đội ngũ được truyền thông Ấn Độ giới thiệu có khoảng 15 người.

Bên cạnh phát triển sản phẩm, Raul còn dành nhiều thời gian phổ biến kiến thức AI. Theo India Today, các chương trình đào tạo của cậu được cho là đã tiếp cận gần 500.000 người trên thế giới, bao gồm sinh viên, người đi làm và học viên tại những cơ sở giáo dục lớn của Ấn Độ như IIT, IIM.

Raul John Aju, thần đồng trí tuệ nhân tạo, điều hành một công ty khi vẫn còn đang học lớp 12. Ảnh: Raul_the_rockstar/Instagram

Raul cũng chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội với tên gọi “Raul the Rockstar”. Nội dung cậu hướng tới là giúp những người không có nền tảng chuyên sâu về khoa học máy tính vẫn có thể tiếp cận và ứng dụng AI trong học tập, công việc.

Việc vừa phát triển phần mềm, vừa tổ chức đào tạo khiến Raul phải đảm nhiệm nhiều công việc vốn không quen thuộc với một học sinh phổ thông. Ngoài kiến thức lập trình, cậu còn phải xây dựng đội ngũ, phối hợp nhân sự và tìm cách duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Đó cũng là lúc kinh nghiệm của cha trở nên hữu ích.

Làm sếp của cha nhưng vẫn cần học hỏi kinh nghiệm

Ông Aju Joseph từng làm việc tại Amazon, Adobe, Wipro và IBM, những doanh nghiệp có môi trường vận hành và quản lý nhân sự khác xa một startup mới thành lập. Với Raul, những năm tháng làm việc của cha là nguồn kinh nghiệm mà cậu khó có thể tự tích lũy ở tuổi còn đi học.

Thay vì chỉ nhờ cha tư vấn, Raul quyết định tuyển ông vào công ty và trả lương như một nhân viên. Theo truyền thông Ấn Độ, mức lương ông Joseph nhận được là 200.000 rupee mỗi tháng, tương đương khoảng 2.000 USD.

Raul không ngần ngại thừa nhận mình muốn học hỏi cha, dù về mặt chức danh, cậu mới là người đứng đầu doanh nghiệp.

“Ông ấy từng làm việc cho các công ty như Amazon, Adobe, Wipro và IBM, vì vậy tôi có thể học hỏi từ ông ấy. Ngoài ra, thành thật mà nói, điều đó cũng tốt cho hoạt động quảng bá và quan hệ công chúng của tôi”, Raul nói với The Times of India.

Sự thẳng thắn ấy cho thấy Raul hiểu khá rõ sức hút truyền thông của câu chuyện cha làm nhân viên cho con trai. Nhưng đằng sau chi tiết gây tò mò là một nhu cầu thực tế: cậu có thể tự học công nghệ và phát triển sản phẩm, song điều hành doanh nghiệp còn đòi hỏi kinh nghiệm quản lý, làm việc với con người và xử lý những vấn đề phát sinh hàng ngày.

Raul John Aju và bố. Ảnh: Business Today

Ở công ty, Raul là người sáng lập, còn ông Joseph là nhân viên. Trong những vấn đề cần đến kinh nghiệm nghề nghiệp, người cha vẫn có nhiều điều để hướng dẫn con trai.

Trong lúc tiếp tục xây dựng doanh nghiệp, Raul cũng bắt đầu xuất hiện tại các diễn đàn công nghệ quốc tế. Tháng 2/2026, cậu tham dự India AI Impact Summit tại New Delhi, sự kiện quy tụ đại diện chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế để thảo luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Ngày 20/2, Raul phát biểu tại phiên thảo luận do Liên Hợp Quốc tổ chức ở Bharat Mandapam, tập trung vào AI và an toàn trẻ em. Nội dung phiên họp đề cập việc bảo vệ quyền lợi, sự an toàn và phúc lợi của trẻ em trong bối cảnh công nghệ ngày càng ảnh hưởng đến cách các em học tập, vui chơi và giao tiếp.

Trong khuôn khổ hội nghị, Raul còn có dịp gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Đặc phái viên về công nghệ số và công nghệ mới nổi Amandeep Singh Gill.

Dù sớm gắn công việc của mình với AI, Raul không cho rằng công nghệ có thể thay thế mọi năng lực của con người. Trong những lần chia sẻ trên sân khấu, Raul khuyến khích những bạn trẻ như cậu học cách sử dụng AI nhưng vẫn giữ sự tò mò, khả năng sáng tạo, lòng đồng cảm và tư duy độc lập.

Với Raul, điều đó cũng thể hiện ngay trong cách cậu điều hành công ty. Kiến thức công nghệ có thể học qua Internet, những sản phẩm đầu tiên có thể bắt đầu từ một dự án ở trường, nhưng kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp là điều cậu vẫn đang học hỏi từ chính người cha làm việc dưới quyền mình.