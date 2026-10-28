Thần đồng 5 tuổi đọc 3.000 cuốn sách

Arjun Prajapati (5 tuổi) gốc Gujarat (ở Ấn Độ), đang sống tại Canada, thu hút sự chú ý nhờ khả năng đọc sớm và niềm say mê những chủ đề thường dành cho học sinh cấp bậc cao hơn.

Arjun đủ điều kiện gia nhập hội Mensa và Intertel (dành cho người đạt điểm cao trong những bài kiểm tra trí tuệ được công nhận), khi mới 4 tuổi. Cậu đạt IQ toàn phần 141 trong bài kiểm tra trí thông minh của Stanford-Binet.

18 tháng biết đọc

Theo trang tin Money Control, ông Vishal V. Prajapati, bố của Arjun, bác sĩ kiêm nhà nghiên cứu lâm sàng, cho biết con trai ông biết tự đọc chữ khi mới 18 tháng tuổi. Từ đó, sách trở thành một phần thường xuyên trong sinh hoạt của cậu. Hơn 3.000 cuốn mà Arjun đã đọc trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm toán học, thiên văn học, di truyền học, vi sinh vật học và sinh lý học.

Bà Mahitha, mẹ Arjun, cho biết bà thường để sẵn khoảng 8 đến 10 cuốn sách trong xe, để cậu có thể đọc trong những lúc gia đình di chuyển.

Arjun thích khám phá vấn đề liên quan đến não bộ và cơ thể người. Ảnh: India Today.

"Sách luôn ở gần để Arjun có thể mở ra bất cứ khi nào muốn", bà nói.

Một trong những điều Arjun quan tâm là các quy luật toán học và bảng nhân. Cậu cũng tò mò về hố đen, não bộ, hệ thần kinh, tuần hoàn máu, cách cơ thể chống lại bệnh tật và hệ miễn dịch của con người. Không dừng ở việc ghi nhớ tên gọi, cậu thường muốn biết các bộ phận hoạt động ra sao và liên hệ với nhau thế nào.

Những đề tài này khác nhau khá xa, nhưng đều bắt đầu từ một điểm chung là cách sự vật vận hành. Với toán học, đó có thể là những mẫu số và quan hệ giữa các con số; với thiên văn học hay sinh học, đó là những câu hỏi về vũ trụ và cơ thể người.

Theo Times of India, Arjun quan tâm đến nhiều chủ đề và đưa ra một số ví dụ cho thấy cậu vận dụng điều đã đọc. Tuy nhiên, những thông tin được công bố chưa đánh giá có hệ thống mức độ hiểu biết của cậu trong từng lĩnh vực. Điểm IQ 141 phản ánh kết quả của một bài đánh giá nhận thức; không phải thước đo trực tiếp kiến thức chuyên sâu của cậu về từng môn.

Không chọn nghề nghiệp sớm

Ngoài sách vở và các chủ đề khoa học, Arjun còn thích âm nhạc, vẽ tranh và học tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha.

Sự tò mò ấy cũng xuất hiện trong những việc thường ngày. Khi đi ôtô cùng gia đình, Arjun để ý biển báo, tên đường và lối ra trên cao tốc. Mẹ Arjun kể cậu còn theo dõi lộ trình trên bản đồ định vị.

Có lần, nhìn thấy một vùng màu xanh trên màn hình GPS, Arjun nhận ra đó là mặt nước và nói với cha rằng cả nhà đang đi dọc theo khu vực ấy. Với cậu, chuyến đi cũng có thể trở thành dịp quan sát địa lý và tìm hiểu cách đọc bản đồ.

Cậu bé còn có thể chơi piano, ngoài sở thích đọc sách. Ảnh: BNS News.

Song, cha mẹ cậu không muốn biến những sở thích hiện tại thành một lựa chọn nghề nghiệp được quyết định quá sớm. Cha Arjun nói gia đình sẽ để con tự chọn hướng đi khi lớn lên. Điều họ quan tâm lúc này là để Arjun có thời gian thử sức với nhiều điều mình yêu thích, thay vì gắn cậu với một hình dung cố định về tương lai.

Arjun cũng nhận được thư riêng từ Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng cậu về việc gia nhập hội Mensa International và Intertel, theo India Today. Tỉnh trưởng Ontario Doug Ford cũng gửi lời chúc mừng. Những lời ghi nhận này khiến câu chuyện của Arjun được chú ý. Dự kiến, ngày 29/10, cậu đến cơ quan lập pháp Ontario tại Queen’s Park để nhận khen thưởng.