Thần đồng 30 triệu bảng bắt đầu tỏa sáng ở Brighton

Brighton chi gần 30 triệu bảng chiêu mộ Charalampos Kostoulas từ Olympiacos vào mùa hè 2025.

Trong chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace ngày 18/10, Charalampos Kostoulas ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0, góp phần giúp Brighton vươn lên nhóm ba đội dẫn đầu Premier League. Tiền đạo 19 tuổi người Hy Lạp tiếp tục gây ấn tượng sau mùa giải đầu tiên không mấy suôn sẻ tại Anh.

Hơn một năm trước, Brighton gây bất ngờ khi chi 29,8 triệu bảng, tương đương khoảng 35 triệu euro, để đưa Kostoulas về từ Olympiacos. Khi ấy, anh mới 18 tuổi và chỉ có một mùa thi đấu ở giải VĐQG Hy Lạp.

Số tiền lớn khiến thương vụ thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, thay vì lập tức trao suất đá chính cho tân binh, HLV Fabian Hurzeler lại sử dụng Kostoulas khá hạn chế. Tiền đạo trẻ trải qua phần lớn mùa đầu trên ghế dự bị, thậm chí có thời điểm không được đăng ký thi đấu.

Cách Brighton sử dụng bản hợp đồng gần 30 triệu bảng từng khiến nhiều người thắc mắc. Nhưng sang mùa giải thứ hai, sự kiên nhẫn của đội bóng bắt đầu mang lại kết quả.

Bỏ gần 30 triệu bảng nhưng không vội sử dụng

Kostoulas được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất bóng đá Hy Lạp trước khi chuyển đến Brighton. Anh trưởng thành từ học viện Olympiacos, từng vô địch UEFA Youth League năm 2024 và nhanh chóng được đôn lên đội một.

Mùa 2024/25, tiền đạo sinh năm 2007 ghi 7 bàn sau 35 trận trên mọi đấu trường, góp công giúp Olympiacos giành cú đúp quốc nội. Khả năng di chuyển, tranh chấp và dứt điểm của Kostoulas sớm thu hút sự chú ý từ các tuyển trạch viên Brighton.

Anh còn xuất thân trong gia đình có truyền thống bóng đá. Cha anh, Athanasios Kostoulas, từng khoác áo tuyển Hy Lạp và giành 7 chức vô địch quốc gia cùng Olympiacos. Anh trai Konstantinos cũng theo nghiệp cầu thủ.

Kostoulas chỉ có 8 lần đá chính tại Premier League mùa đầu tiên, dù thuộc nhóm cầu thủ đắt giá nhất Brighton.

Dù có nền tảng tốt, Kostoulas vẫn gặp nhiều khó khăn khi chuyển đến Premier League. Tốc độ thi đấu tại Anh cao hơn, các trung vệ mạnh về thể lực và không cho tiền đạo nhiều thời gian xử lý bóng. Những yêu cầu chiến thuật của Hurzeler cũng buộc anh phải thay đổi cách chơi.

Trong mùa 2025/26, Kostoulas chỉ có 8 lần đá chính tại Premier League, bên cạnh 20 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh từng ghi những bàn thắng đáng chú ý trước MU và Bournemouth, nhưng chưa thể duy trì phong độ đủ tốt để thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát.

Có thời điểm, tiền đạo trẻ còn bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Khi được hỏi về quyết định này, Hurzeler giải thích rằng những cầu thủ khác thể hiện tốt hơn trên sân tập.

HLV người Đức không muốn mức phí chuyển nhượng trở thành lý do để ưu tiên Kostoulas. Muốn được ra sân, tiền đạo trẻ phải chứng minh anh đáp ứng yêu cầu chuyên môn như những đồng đội khác.

Quyết định ấy không dễ thực hiện với một bản hợp đồng đắt giá. Brighton đã bỏ ra gần 30 triệu bảng cho một cầu thủ 18 tuổi, nhưng vẫn chấp nhận để anh ngồi dự bị trong thời gian dài.

Tiền đạo 19 tuổi ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace, tiếp tục thể hiện phong độ tích cực từ đầu mùa.

Bản thân Kostoulas cũng có lúc thiếu kiên nhẫn. Trong trận thua Fulham hồi đầu năm, anh được tung vào sân ở phút 89, nhận thẻ vàng chỉ ít phút sau và có phản ứng không tốt khi rời sân. Những tình huống như vậy cho thấy anh vẫn cần thời gian để trưởng thành, cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Hurzeler tiếp tục yêu cầu Kostoulas tập trung cải thiện khả năng phối hợp, chọn vị trí và thích nghi với cường độ thi đấu. Brighton không tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển của tiền đạo trẻ chỉ vì số tiền đã bỏ ra.

Kostoulas bắt đầu chứng minh giá trị

Bước sang mùa 2026/27, cơ hội đến với Kostoulas khi Brighton chia tay Danny Welbeck. Tiền đạo kỳ cựu chuyển sang Chelsea, trong khi Georginio Rutter gặp vấn đề chấn thương sau trận thắng Aston Villa.

Hurzeler trao thêm cơ hội cho Kostoulas và lần này, anh tận dụng tốt hơn.

Trong 6 trận đá chính liên tiếp trên mọi đấu trường hồi đầu mùa, tiền đạo người Hy Lạp ghi 4 bàn, gấp đôi thành tích của cả mùa trước. Anh chơi tự tin hơn, tranh chấp tích cực và tỏ ra quyết đoán trong những tình huống dứt điểm.

Một trong những màn trình diễn đáng chú ý diễn ra trước Arsenal. Kostoulas ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Brighton, cho thấy anh đủ khả năng gây khó khăn cho những hàng phòng ngự mạnh tại Premier League.

HLV Fabian Hurzeler từng không đăng ký Kostoulas thi đấu vì cho rằng những cầu thủ khác thể hiện tốt hơn trong tập luyện.

Đến trận gặp Crystal Palace ngày 18/10, Kostoulas tiếp tục lập công, góp phần vào chiến thắng 5-0. Sau 7 vòng, Brighton ghi 23 bàn, nhiều nhất giải đấu, đồng thời vươn lên nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng.

Sự tiến bộ của Kostoulas không chỉ thể hiện qua số bàn thắng. Anh di chuyển hợp lý hơn trong vùng cấm, biết cách chọn thời điểm băng vào khoảng trống và phối hợp tốt hơn với các tiền vệ. Những pha xử lý khi chịu sức ép cũng trở nên dứt khoát hơn so với mùa trước.

Cựu tiền đạo Arsenal Alan Smith đánh giá cao năng lượng và khả năng hoạt động của Kostoulas. Theo ông, chân sút trẻ có thể đạt thành tích ghi bàn tương đương Welbeck mùa trước nếu duy trì được phong độ hiện tại.

Dù vậy, Brighton vẫn có lý do để thận trọng. Kostoulas mới 19 tuổi và chưa trải qua một mùa giải Premier League với vai trò tiền đạo chủ lực. Khi được thi đấu thường xuyên hơn, anh cũng sẽ phải đối mặt với sự chú ý lớn hơn từ các hậu vệ đối phương.

Trường hợp Kostoulas phần nào cho thấy cách Brighton xây dựng đội hình. CLB sẵn sàng chi tiền cho cầu thủ trẻ có tiềm năng, nhưng không nhất thiết yêu cầu họ phải lập tức đáp ứng kỳ vọng. Nếu cần thời gian thích nghi, cầu thủ vẫn phải chờ cơ hội.

Dĩ nhiên, không phải bản hợp đồng trẻ nào cũng thành công nhờ sự kiên nhẫn. Khoản đầu tư gần 30 triệu bảng cho Kostoulas vẫn cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ. Tuy nhiên, những gì tiền đạo Hy Lạp thể hiện từ đầu mùa đã mang đến tín hiệu tích cực.

Một năm trước, Kostoulas còn phải cạnh tranh từng phút thi đấu. Giờ anh đang có cơ hội trở thành lựa chọn quan trọng trên hàng công Brighton.

Với Hurzeler, quyết định không vội sử dụng Kostoulas đang dần được chứng minh là hợp lý. Còn Brighton có thể hài lòng khi bản hợp đồng từng gây nhiều thắc mắc bắt đầu đóng góp vào thành tích của đội bóng.