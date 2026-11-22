Williams-Barnett được trao cơ hội đá chính lần đầu tiên tại Premier League trong trận Tottenham tiếp đón Ipswich trên sân nhà. Không phụ sự kỳ vọng, cầu thủ trưởng thành từ học viện của CLB nhanh chóng tạo dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 15.

Từ đường tạt bóng của Pedro Porro, Williams-Barnett xuất hiện ở cột xa và đưa bóng vào lưới đối phương.

Bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất của Tottenham ghi bàn trong trận đá chính đầu tiên tại Premier League. Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất của đội bóng ghi bàn ở giải đấu này kể từ Gareth Bale năm 2007.

Williams-Barnett đã có màn ra mắt vô cùng ấn tượng. Ảnh: The Guardian

Sang hiệp hai, tài năng trẻ tiếp tục thể hiện khả năng xử lý bóng khéo léo. Phút 51, anh thực hiện pha đi bóng qua hàng phòng ngự Ipswich rồi căng ngang vào trong, tạo điều kiện để Dominic Solanke ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Dù pha bóng này không được thống kê chính thức là một pha kiến tạo do thủ môn Christian Walton chạm bóng trước khi Solanke dứt điểm, tiền đạo của Tottenham vẫn công khai kêu gọi CLB xem xét lại quyết định. Solanke đánh giá Williams-Barnett đã có màn trình diễn xuất sắc và xứng đáng được ghi nhận công lao trong bàn thắng.

Cầu thủ 18 tuổi rời sân ở phút 64 trong tiếng vỗ tay của khán giả. Người hâm mộ Tottenham còn hát vang bài cổ vũ quen thuộc từng dành cho Harry Kane, thể hiện sự kỳ vọng vào một tài năng mới trưởng thành từ học viện đội bóng.

Sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi dành nhiều lời khen cho học trò. Nhà cầm quân người Italy gọi Williams-Barnett là cầu thủ đặc biệt và so sánh tiềm năng của anh với Lamine Yamal, ngôi sao trẻ đang thi đấu cho Barcelona. De Zerbi cho biết ông đã cân nhắc trao cơ hội đá chính cho Williams-Barnett từ trước và tin tưởng cầu thủ này đủ khả năng thi đấu ở cấp độ cao nhất.

Màn trình diễn trong lần đầu đá chính cho thấy Tottenham có thể đang sở hữu một tài năng đáng chú ý. Ảnh: The Guardian

Williams-Barnett từng ra mắt đội một Tottenham khi mới 16 tuổi và đã có những lần vào sân từ ghế dự bị trước khi được trao vị trí chính thức. Anh cũng là thành viên các đội tuyển trẻ Anh, từng thi đấu ở nhiều cấp độ từ U15 đến U19.

Chiến thắng trước Ipswich giúp Tottenham có thêm ba điểm và nối dài chuỗi trận thắng trên sân nhà tại Premier League. Tuy nhiên, điều được người hâm mộ quan tâm hơn cả là sự xuất hiện của một gương mặt trẻ có khả năng tạo đột biến.

Ở tuổi 18, Williams-Barnett vẫn còn nhiều thời gian để phát triển. Màn trình diễn trong lần đầu đá chính cho thấy Tottenham có thể đang sở hữu một tài năng đáng chú ý, tiếp nối truyền thống đào tạo những cầu thủ trẻ trưởng thành từ học viện của CLB.