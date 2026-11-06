'Thần đồng' 16 tuổi dứt áo MU, gia nhập Real Madrid

Các nguồn tin từ MU khẳng định, hai CLB chưa liên hệ trực tiếp. Tuy nhiên, JJ Gabriel đang tập luyện với HLV cá nhân tại Madrid và hoàn tất những bước cuối để chuyển đến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hồi tháng 9, truyền thông Anh tiết lộ, Real Madrid tự tin có thể chiêu mộ tài năng trẻ có khả năng ghi bàn ấn tượng này. Gabriel đã có hộ chiếu Liên minh châu Âu nhờ người mẹ gốc đảo Síp.

JJ Gabriel chuẩn bị chuyển đến Real Madrid - Ảnh: CFQ

Theo kế hoạch, Gabriel sẽ khoác áo Real Madrid Castilla, đội dự bị đang thi đấu ở giải hạng ba Tây Ban Nha, đồng thời góp mặt tại UEFA Youth League.

JJ Gabriel từng phá hàng loạt kỷ lục. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho đội U18 của CLB khi mới 14 tuổi và lập cú đúp ngay trận ra mắt. Tài năng 16 tuổi cũng thi đấu và ghi bàn cho đội U21.

Tháng 9, Gabriel và người đại diện khiến MU bất ngờ khi đề nghị chấm dứt hợp đồng đào tạo. CLB lập tức từ chối và hy vọng hai bên có thể tìm được tiếng nói chung để giữ anh ở lại Old Trafford.

Tuy nhiên, Gabriel không trở lại tập luyện cùng MU kể từ đó. Tròn 16 tuổi tháng trước, cậu được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất thế giới. Sự ra đi này sẽ là tổn thất lớn đối với MU.

Theo Mail Sport, sự sa sút của Quỷ đỏ kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế HLV là lý do chính khiến gia đình Gabriel tìm con đường mới. Đội chủ sân Old Trafford chưa vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 2013.

Nguồn tin thân cận gia đình cho biết, họ nhận định MU còn kém xa những CLB như Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich, cũng như hai đối thủ trong nước là Arsenal và Man City.

Gia đình muốn JJ Gabriel được học hỏi từ những người giỏi nhất để phát huy tối đa tài năng trong tương lai gần.