Thần đồng 15 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ Vật lý lượng tử

Laurent Simons nhận bằng tiến sĩ Vật lý ở tuổi 15. Ảnh: medscriptum.

Theo India Today, Laurent Simons bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Antwerp (Bỉ) vào ngày 17/11/2025, khi mới 15 tuổi. Đề tài của luận án là: "Polaron Bose trong những chất siêu lỏng và siêu rắn". Đây là lĩnh vực vật lý lý thuyết sử dụng những mô hình toán học trừu tượng, vốn đòi hỏi các nhà khoa học phải mất nhiều năm nghiên cứu để làm chủ.

Chia sẻ sau buổi bảo vệ luận án, Simons cho biết mục tiêu tiếp theo là “tạo ra siêu nhân”, đồng thời bày tỏ tham vọng nghiên cứu vượt xa khuôn khổ học thuật thông thường.

Bước sang tuổi 16, Simons chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cậu theo đuổi bằng tiến sĩ thứ hai chuyên ngành Khoa học y tế, tập trung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và điểm giao giữa vật lý với y học. Các định hướng hiện tại của cậu bao gồm kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh toàn thân và các giải pháp liên ngành kết nối hai lĩnh vực này.

Từ nhỏ, Laurent Simons đã được coi là "thần đồng" khi vào lớp 1 năm 4 tuổi và hoàn thành toàn bộ chương trình phổ thông vào 4 năm sau. Thời điểm ấy, nhiều tập đoàn lớn cùng các nhà tài trợ ngỏ ý đồng hành cùng các dự án khoa học của cậu. Tuy nhiên, Simons không để những lời mời gọi này chi phối.

Năm 8 tuổi, Simons trúng tuyển vào Đại học Công nghệ Eindhoven, chuyên ngành Kỹ thuật điện theo chương trình đào tạo rút ngắn 3 năm. Tuy nhiên, vì vướng mắc trong lịch trình tốt nghiệp nên cậu bỏ dở chương trình này.

Sau đó, cậu chuyển sang Đại học Antwerp, lấy bằng cử nhân Vật lý năm 11 tuổi và hoàn thành chương trình thạc sĩ Vật lý lượng tử ở tuổi 12. Nghiên cứu thạc sĩ của Laurent tập trung vào sự tương đồng giữa các trạng thái boson và lỗ đen, đồng thời nghiên cứu các ngưng tụ Bose-Einstein ở nhiệt độ siêu lạnh.

Nơi Simons thực tập là Viện Max Planck của Đức. Đây cũng là nơi cậu bắt đầu tìm hiểu mối liên hệ giữa vật lý và y học. Tại đây, nam sinh thực hiện các nghiên cứu đối chứng ca bệnh về ung thư đại trực tràng, đào tạo một thuật toán máy móc để có thể phân biệt được hai loại.

Cha mẹ của Simons, ông Alexander và bà Lydia, luôn thận trọng trong những quyết định liên quan đến con trai. Họ từng từ chối những lời đề nghị từ các tập đoàn công nghệ lớn ở Mỹ và Trung Quốc.

Ưu tiên của họ là bảo đảm các nghiên cứu của con có thể phục vụ y học. Đây cũng là mục tiêu mà Simons đặt ra từ sớm. Theo các thông tin được công bố năm 2019, khi còn nhỏ, Simons cho biết cậu muốn phát triển các cơ quan nhân tạo nhằm hỗ trợ những bệnh nhân mắc bệnh tim giống như ông bà mình. Mục tiêu cuối cùng là khiến con người trở nên bất tử theo nghĩa đen.

Có thể thấy, việc Simons chuyển hướng từ Vật lý lượng tử sang Y học và AI cũng gắn với mục tiêu mà cậu từng nói đến từ nhỏ. Các lĩnh vực nghiên cứu có thể thay đổi, nhưng câu hỏi mà Simons theo đuổi vẫn tương đối nhất quán: Hiểu rõ cơ thể con người và tìm cách cải thiện hoặc kéo dài sự sống.