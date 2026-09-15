Thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel gây sốc đòi rời MU

"Sao mai" 15 tuổi yêu cầu được rời CLB ngay lập tức. Động thái bất ngờ khiến người hâm mộ Quỷ đỏ vô cùng sửng sốt, bởi JJ Gabriel muốn trở thành cầu thủ tự do.

Gabriel, tên đầy đủ là Joseph Junior Andreou Gabriel, có thể trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử MU nếu được trao cơ hội ra mắt ở trận gặp Brighton tại Old Trafford.

JJ Gabriel vừa thi đấu cho đội U19 MU - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, theo quy định, các CLB không được ký hợp đồng chuyên nghiệp với cầu thủ dưới 17 tuổi. Trong khi hợp đồng học viện chỉ được ký khi cầu thủ đủ 16 tuổi. Đến ngày 6/10 tới, JJ Gabriel mới bước sang tuổi 16.

Bất chấp yêu cầu gây sốc của tài năng trẻ này, MU vẫn có quyền phản đối việc hủy đăng ký.

Quy định Premier League nêu rõ, trong thời hạn đăng ký, tư cách cầu thủ chỉ có thể bị hủy nếu nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên, gồm câu lạc bộ, cầu thủ và cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nếu các bên không đạt được thỏa thuận, bất kỳ cá nhân nào có liên quan cũng có thể đề nghị Premier League đưa ra phán quyết mang tính ràng buộc đối với yêu cầu chấm dứt đăng ký.

Các nguồn tin từ MU tin rằng, tình hình vẫn có thể được giải quyết, đồng thời khẳng định Gabriel không thể đơn phương xóa đăng ký.

Giới chức tại Old Trafford tỏ ra bối rối trước những thông tin trên, đặc biệt khi mới tuần trước, cầu thủ 15 tuổi vừa lập hat-trick tại UEFA Youth League.

Một số nguồn tin thân cận cho biết Joe O’Cearuill, cha của Gabriel, là người không dễ thương lượng. Ông O’Cearuill đã xóa nhiều bài viết trên tài khoản X, dù trước đó thường xuyên ca ngợi tài năng con trai.

Bản thân Gabriel cũng xóa toàn bộ bài đăng trên Instagram vào tuần trước. Phần giới thiệu trên tài khoản của cầu thủ này hiện chỉ còn dòng chữ: "Vận động viên của @nikeuk".

JJ Gabriel không thấy tương lai ở Old Trafford - Ảnh: SunSport

HLV trưởng Michael Carrick đã trao cơ hội ra mắt Champions League cho hai cầu thủ 19 tuổi Harry Amass và Shea Lacey trong trận gặp Sabah tuần trước.

JJ Gabriel không đủ điều kiện thi đấu do không có tên trong danh sách A. MU chưa thể bổ sung cậu vào danh sách B cho đến khi đủ 16 tuổi vào ngày 6/10.

Tuyển thủ trẻ Anh gia nhập học viện MU năm 2021. Tuần trước, Gabriel còn đăng tải trên Instagram ăn mừng việc mình được ghi tên lên bảng vinh danh Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm Jimmy Murphy.