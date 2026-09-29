'Thần đồng' 13 tuổi cao 2,10 m giúp Qatar thắng bóng chuyền Việt Nam

Chiều 28/9, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam để thua Qatar ở vòng bảng ASIAD 2026 với tỷ số 0-3, qua đó hết cơ hội giành vé vào tứ kết. Sau trận đấu, Mubarak Musa Thiik Madut, cái tên bên phía Qatar nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ chiều cao nổi bật 2,10 m cùng màn thể hiện ấn tượng. Đặc biệt, Mubarak khiến nhiều người ngỡ ngàng khi chỉ mới 13 tuổi 308 ngày. Ảnh cắt từ clip/VTV.

Sinh ra tại Nam Sudan và có quốc tịch Qatar, Mubarak mới có lần đầu ra mắt đội tuyển Qatar trong năm nay, thi đấu ở vị trí chủ công kiêm đối chuyền. Tại AVC Cup hồi tháng 6, trong trận đấu Qatar thua 1-3, Mubarak ghi tới 13 điểm trước Hàn Quốc, trong đó có 11 pha tấn công thành công sau 16 lần dứt điểm. Ở trận gặp Thái Lan, tài năng 13 tuổi tiếp tục ghi 12 điểm, gồm 5 điểm chắn bóng và 2 cú ace. Ảnh: AVC.

Lối chơi giàu kinh nghiệm và chắc chắn của Mubarak thậm chí khiến nhiều người hoài nghi liệu cậu có thực sự mới 13 tuổi. HLV trưởng tuyển Qatar còn từng gọi "cậu bé" sinh năm 2012 là "thiên tài trăm năm có một" và đánh giá cao tiềm năng của tay đập này. Ảnh: AVC.

Trước khi khoác áo tuyển bóng chuyền Qatar, Mubarak còn từng giành huy chương đồng tại Giải vô địch bóng chuyền bãi biển U18 châu Á. Khi lên tuyển Qatar, chàng trai 13 tuổi kết hợp với Pape trở thành bộ đôi chắn bóng có chiều cao 2,10 m. Ảnh cắt từ clip/YouTube.

Chưa có hồ sơ đáng tin cậy nào công bố chiều cao của bố mẹ Mubarak hay thông tin chi tiết về gia đình cậu để góp phần lý giải hình thể ấn tượng này. Một số người lưu ý về nguồn gốc Nam Sudan của Mubarak, nơi sinh sống của nhiều cộng đồng Nilotic vốn nổi tiếng về tầm vóc. Bên cạnh đó, cũng không loại trừ khả năng Mubarak mắc chứng dư thừa hormone tăng trưởng. Ảnh: Volleyball World.

Ở tuổi 13, Mubarak vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đã được trao cơ hội thi đấu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và đối đầu nhiều vận động viên trưởng thành. Chiều cao cùng khả năng tấn công, chắn bóng giúp cậu được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng của bóng chuyền Qatar. Ảnh: FIVB.

Tuy nhiên, chiều cao vượt trội cũng đặt ra những yêu cầu riêng trong quá trình phát triển. Mubarak cần tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, thể lực và tích lũy kinh nghiệm để thích nghi với cường độ thi đấu ở cấp độ cao hơn. Ảnh: AVC.