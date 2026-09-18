Tham vọng 'xây dựng thành phố trên Mặt Trăng' của Elon Musk bị thách thức bởi thiếu nguồn nước

Vào tháng 2, tỷ phú Elon Musk thông báo rằng công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông đã chuyển trọng tâm từ việc phát triển khu định cư trên Sao Hỏa sang "xây dựng một thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng", vì mục tiêu này có thể đạt được nhanh hơn, tiềm năng là "trong vòng chưa đầy 10 năm". Điều này đặt ra câu hỏi: "Vậy, nguồn cung cấp nước đó có thể duy trì một thành phố lớn đến mức nào trên Mặt Trăng? Và câu trả lời thực sự rất đáng ngạc nhiên, theo Martin Elvis - tác giả chính của nghiên cứu kiêm nhà vật lý thiên văn cấp cao tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian chia sẻ với đài CNN.

Với ước tính "rộng rãi" là 1 tỷ tấn nước, Elvis và đồng nghiệp của ông – nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell, hiện là giáo sư danh dự tại Trung tâm Nghiên cứu Không gian (SPARC) thuộc Đại học Durham (Anh) đã tính toán xem các cộng đồng với quy mô dân số khác nhau có thể duy trì được bao lâu nếu sử dụng nước cho các mục đích như uống, vệ sinh, trồng trọt, làm nhiên liệu tên lửa và thậm chí là để thở. Nghiên cứu cho thấy một cộng đồng gồm 1 triệu người — tương đương dân số thủ đô Stockholm của Thụy Điển — sẽ tiêu thụ hết nguồn nước này trong chưa đầy hai năm rưỡi. Tuy nhiên, nếu nước được tái chế hiệu quả — chẳng hạn như đạt tỷ lệ thu hồi nước 98% giống như Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) — thì một thành phố 1 triệu dân sẽ mất tới 100 năm mới dùng hết lượng nước đó.

Bề mặt của Mặt trăng - Ảnh: NASA

Elvis cho biết điều này còn phụ thuộc vào việc mọi người phải "rất có ý thức" trong việc sử dụng nước, bao gồm cả việc "luôn sử dụng những nhà vệ sinh có phần bất tiện và không giặt giũ quần áo". Theo ông, lối sống như vậy "khó có thể bền vững".

Các nhà nghiên cứu lưu ý: "Với khoản đầu tư lớn như vậy, thời gian tồn tại khoảng một thế kỷ dường như vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về một khu định cư bền vững, lâu dài bên ngoài Trái Đất mà một số người đang ủng hộ".

Họ tính toán rằng một thành phố nhỏ với khoảng 100.000 dân — ít hơn một chút so với dân số của Sandy Springs, bang Georgia (Mỹ) — có thể duy trì sự sống trong 1.000 năm; khoảng thời gian này "có vẻ đủ dài để được coi là bền vững". "Nếu bạn có một thị trấn nhỏ chỉ với 10.000 dân... thì bạn sẽ có... lượng nước đủ dùng cho 10.000 năm, và khi đó ta sẽ nghĩ rằng: được thôi, trong khoảng thời gian 10.000 năm đó, chúng ta có thể tìm ra một giải pháp khác" - McDowell chia sẻ với CNN.

Ông cho biết, chẳng hạn như có "rất nhiều nước trong hệ Mặt Trời", bao gồm cả nước ở vành đai tiểu hành tinh và trên các mặt trăng của Sao Thổ. Vì vậy, có thể trong tương lai, những người sống trên Mặt Trăng sẽ có thể nhập "các chuyến hàng chở nước với khối lượng cần thiết để duy trì một cộng đồng dân cư lớn. Rất khó để hình dung cách thực hiện điều này trên thực tế với công nghệ hiện tại, nhưng về lâu dài, có lẽ chúng ta có thể làm được".

Xét về ngắn hạn, thay vì xây dựng một thành phố trên Mặt Trăng trong vòng 10 năm như Musk đề xuất, ông cho rằng: "Tôi nghĩ có lẽ trong vòng 30 năm nữa, chúng ta sẽ có một thị trấn trên Mặt Trăng. Đó là cách tôi diễn giải lại những gì Elon Musk đã nói".