Gần bốn năm sau ngày chia tay, kỳ vọng ấy vẫn còn nguyên giá trị, nhất là khi VFF đang muốn gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang Sik để duy trì hành trình thành công của bóng đá Việt Nam.

Tháng 1/2023, HLV Park Hang Seo khép lại nhiệm kỳ kéo dài hơn 5 năm cùng tuyển Việt Nam. Ông ra đi sau khi tạo nên một giai đoạn đáng nhớ với chức vô địch AFF Cup 2018, hai lần vào chung kết AFF Cup và dấu mốc lịch sử tại VCK U23 châu Á 2018. Khi chia tay, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ đội tuyển như một người hâm mộ nhiệt thành.

HLV Park Hang Seo từng rời tuyển Việt Nam với mong muốn đội bóng tiếp tục phát triển và chinh phục những cột mốc lớn hơn. Ảnh: FBNV

Điều đáng chú ý là ông Park không muốn bóng đá Việt Nam chỉ hài lòng với những thành công đã có. Sau khi tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 dưới thời HLV Kim Sang Sik, ông gửi lời chúc mừng và nhấn mạnh mục tiêu tiếp theo phải là vươn ra đấu trường châu Á.

“Đã đến lúc bóng đá Việt Nam vươn xa hơn mục tiêu tại Đông Nam Á. Hãy nhắm đến cột mốc mới tại đấu trường toàn châu Á. Tôi tin các bạn sẽ làm được”, ông Park chia sẻ. Đó không đơn thuần là lời chúc sau một danh hiệu, mà còn là kỳ vọng dành cho tương lai của đội tuyển.

Đến hiện tại, HLV Kim Sang Sik đã có thêm nhiều thành quả để tiếp nối nền tảng ấy. Ông giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, bảo vệ thành công ngôi vương năm 2026, cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á 2026. Tuyển Việt Nam cũng giành vé dự Asian Cup 2027.

Theo thông tin của Saostar, VFF đang tiến hành đàm phán hợp đồng mới với HLV Kim Sang Sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chưa chính thức gia hạn, nhưng vẫn là ưu tiên trong kế hoạch của bóng đá Việt Nam.

Đây là quyết định mang ý nghĩa quan trọng. Bóng đá Việt Nam không chỉ cần bảo vệ vị thế ở Đông Nam Á, mà phải hướng đến khả năng cạnh tranh tại châu lục. Việc tiếp tục đặt niềm tin vào ông Kim sẽ giúp đội tuyển duy trì sự ổn định, có thêm thời gian hoàn thiện lực lượng và chuẩn bị cho những thử thách lớn.

HLV Park Hang Seo mong bóng đá Việt Nam đi xa hơn sau khi ông rời đi. Bây giờ, VFF muốn tiếp tục đồng hành với HLV Kim Sang Sik, kỳ vọng ấy có cơ hội được nối dài. Thành công lớn nhất của ông Park có lẽ không phải là ngày trở lại dẫn dắt đội tuyển, mà là bóng đá Việt Nam có nền tảng, tư thế trong quá khứ để từng bước vươn tầm châu Á.