Tham vọng mạnh như Mc-Donald, bánh mì Xin Chào của anh em ruột quê Quảng Nam được Shark Bình bơm vốn giờ thế nào?

Thương hiệu Bánh Mì Xin Chào được thành lập vào năm 2016 bởi hai du học sinh người Việt tại Nhật Bản là Bùi Thanh Duy và Bùi Thanh Tâm. Ở thời điểm đó, bằng sự nhạy bén về tiềm năng to lớn của thị trường bánh mì Việt Nam tại Nhật Bản, hai chàng trai trẻ 30 và 25 tuổi đã quyết định khởi nghiệp và gặt hái thành công. Theo thông tin công bố, tính đến năm 2025, công ty có vốn điều lệ 5 triệu Yên (tương đương hơn 880 triệu đồng).

Khởi đầu từ một cửa hàng nhỏ ở Tokyo, kết hợp với năng lực tổ chức và quản trị doanh nghiệp, Bánh Mì Xin Chào đã phát triển mạng lưới hơn 25 cửa hàng tại 8 tỉnh thành của Nhật Bản sau 10 năm hoạt động.

Trong bài viết chúc mừng của mình, GS Trần Văn Thọ tiết lộ, Bùi Thanh Duy và Bùi Thanh Tâm là hai anh em ruột, quê Quảng Nam, sang Nhật du học và tốt nghiệp đại học. Năm 2016, Duy và Tâm, lúc đó mới ở tuổi 30 và 25, bằng trực giác và nhạy bén về tiềm năng to lớn của thị trường bánh mì Việt Nam ở Nhật Bản nên đã khởi nghiệp, lấy tên công ty là Bánh mì Xin chào và đã thành công. Kết hợp với năng lực tổ chức và quản trị doanh nghiệp, công ty bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ ở Tokyo, sau 10 năm đã có hơn 25 cửa hàng ở 8 tỉnh thành và đang tiếp tục phát triển.

Theo GS Thọ, ngẫu nhiên là Mc-Donald cũng do hai anh em khởi nghiệp và phát triển nhanh chóng ở khắp các nước. Với sự thông minh, chân thật và năng lực đổi mới sáng tạo của hai lãnh đạo công ty, tôi tin hãng bán mì của hai anh em người Quảng Nam sẽ phát triển vượt bậc như Mc-Donald.

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Bánh Mì Xin Chào.

Vào năm 2023, Bánh Mì Xin Chào tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 và nhận được cam kết đầu tư từ Shark Nguyễn Hòa Bình. Thương hiệu đặt kế hoạch phát triển 50 cửa hàng trong vòng hai năm tới, bao gồm một cửa hàng chính và một xe bán đồ ăn lưu động (food truck) nhằm đưa hương vị Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Nhật Bản.

Ngay sau khi chốt thỏa thuận trên sóng truyền hình, Quỹ đầu tư Next100.vc thuộc Tập đoàn NextTech và Bánh Mì Xin Chào đã tiến hành thẩm định và đàm phán các điều khoản đầu tư chỉ trong vòng gần hai tháng. Đây cũng là một trong những startup được giải ngân nhanh nhất của chương trình.

Đến tháng 4/2025, Bánh Mì Xin Chào công bố đã bán được gần 4.000 ổ bánh mì chỉ trong hai ngày tại sự kiện Vietfest Next Culture Day ở Nhật Bản. Dù lượng khách quá tải và phải xếp hàng dài chờ đợi, sự hứng thú của thực khách đối với ẩm thực Việt đã giúp thương hiệu đạt con số doanh thu vượt mong đợi.

Tại thời điểm đó, Bánh Mì Xin Chào đã sở hữu 24 cửa hàng phủ khắp các tỉnh thành lớn tại xứ sở hoa anh đào.

Thương hiệu cũng đánh dấu bước tiến quan trọng khi hợp tác với hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành bán lẻ Nhật Bản như hệ thống siêu thị Ito-Yokado, chuỗi trung tâm thương mại AEON Mall, chuỗi cửa hàng tiện lợi Don Quijote và chuỗi bách hóa Marui để đưa bánh mì Việt đến gần hơn với người tiêu dùng bản địa.

Người Nhật Bản xếp hàng chờ đến lượt mua bánh mì Xin Chào

Đầu tháng 4/2025, Bánh Mì Xin Chào chính thức đưa vào hoạt động Bếp Trung tâm (Central Kitchen) tại Kawaguchi. Nơi đây được ví như "trái tim" của thương hiệu, là trung tâm sản xuất quy mô lớn giúp chuẩn hóa chất lượng và tăng khả năng cung ứng cho toàn hệ thống.

Chia sẻ trên fanpage chính thức, đại diện Bánh Mì Xin Chào khẳng định sau hơn một năm kể từ ngày phát sóng Shark Tank, thương hiệu đang từng bước thực hiện đúng những gì đã cam kết.

Cũng trong tháng 4/2025, công ty đã tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất với sự tham gia của các cổ đông lớn gồm NextTech, DCOM và Senkyuu.