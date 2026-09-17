Tham vọng lớn với diễn viên Quốc Trường

Quốc Trường bắt đầu được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình phía Nam trước khi tạo bước ngoặt với vai Vũ trong Về nhà đi con năm 2019. Hình tượng một công tử đào hoa, có phần ích kỷ nhưng dần thay đổi trong tình yêu và gia đình giúp nam diễn viên phủ sóng rộng rãi. Đây cũng là giai đoạn anh nhận được nhiều sự ghi nhận về diễn xuất, trong đó có giải Nam diễn viên của năm tại Star Awards 2019 và giải thưởng tại Asia Artist Awards cùng năm.

Sau thành công của Về nhà đi con, Quốc Trường không dừng lại ở hình ảnh Vũ mà chuyển hướng mạnh sang điện ảnh. Anh lần lượt xuất hiện trong Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh, Út Lan: Oán Linh Giữ Của và Một Thời Ta Đã Yêu. Các nhân vật cũng ngày càng đa dạng, nhiều lần mang màu sắc phản diện, bad boy hoặc có đời sống tâm lý phức tạp.

Quốc Trường vẫn theo đuổi mục tiêu tạo dấu ấn mới trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Trong đó, vai Đăng Minh của Bẫy Ngọt Ngào là một trong những lần Quốc Trường thay đổi hình tượng rõ rệt. Nam diễn viên hóa thân thành người chồng thành đạt nhưng có tính kiểm soát và hành vi bạo lực với vợ. Trước đó, Đôi Mắt Âm Dương cũng đưa anh vào một câu chuyện kinh dị, còn Kẻ Ẩn Danh tiếp tục khai thác hình ảnh ông trùm phản diện. Việc liên tục thử sức với những nhân vật gai góc cho thấy Quốc Trường muốn mở rộng phạm vi diễn xuất thay vì chỉ được nhớ đến với hình tượng công tử đào hoa.

Ở khía cạnh phòng vé, các bộ phim Quốc Trường tham gia cũng có nhiều mức doanh thu khác nhau. Nhà Có 5 Nàng Tiên đạt khoảng 60 tỷ đồng, Đôi Mắt Âm Dương hơn 60 tỷ đồng, Bẫy Ngọt Ngào khoảng 82 tỷ đồng và Kẻ Ẩn Danh hơn 40 tỷ đồng. Út Lan: Oán Linh Giữ Của tiếp tục ghi nhận doanh thu đáng chú ý. Tuy nhiên, theo số liệu được tổng hợp trong hành trình điện ảnh của nam diễn viên, chưa có tác phẩm nào anh tham gia vượt mốc 100 tỷ đồng.

Cột mốc này dường như cũng là điều Quốc Trường quan tâm. Khi Kiều Minh Tuấn chia sẻ thành tích của Phí Phông trên trang cá nhân, Quốc Trường để lại một bình luận rất ngắn: Ước. Bộ phim sau đó cán mốc 200 tỷ đồng tại phòng vé. Không thể khẳng định chỉ từ một bình luận rằng đây là mục tiêu duy nhất của Quốc Trường, nhưng chữ Ước cho thấy nam diễn viên có sự quan tâm nhất định đến những cột mốc lớn của đồng nghiệp và phòng vé.

Vai diễn trong Út Lan: Oán Linh Giữ Của tiếp tục cho thấy màu sắc đa dạng của Quốc Trường. Ảnh: FBNV

Với một người đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tham vọng ấy đáng chú ý bởi Quốc Trường không chỉ muốn duy trì độ nhận diện. Anh vẫn liên tục tìm kiếm những dự án mới, thử sức với các dạng nhân vật khác nhau và hướng đến việc tạo dấu ấn rõ hơn trên màn ảnh rộng. Doanh thu tất nhiên không phải thước đo duy nhất của diễn xuất, nhưng trong bối cảnh thị trường điện ảnh ngày càng cạnh tranh, một tác phẩm trăm tỷ vẫn là dấu mốc mà nhiều nghệ sĩ hướng đến.

Song song với nghệ thuật, Quốc Trường còn dành nhiều thời gian cho kinh doanh. Anh từng chia sẻ về việc làm kinh doanh từ khi còn trẻ và duy trì hoạt động này trong suốt quá trình theo đuổi diễn xuất. Việc có thể hoạt động ở cả hai lĩnh vực giúp nam diễn viên xây dựng một sự nghiệp tương đối độc lập, không hoàn toàn phụ thuộc vào phim ảnh.

Năm 2026, Quốc Trường tiếp tục trở lại màn ảnh rộng với Một Thời Ta Đã Yêu. Tuy nhiên, bộ phim chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng doanh thu và sớm rời rạp. Kết quả này cho thấy hành trình chinh phục phòng vé của nam diễn viên vẫn còn nhiều thử thách, ngay cả khi anh đã có kinh nghiệm và độ nhận diện sau gần hai thập kỷ làm nghề.

Quốc Trường liên tục thử sức với những hình tượng khác nhau trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Từ một diễn viên trẻ đến Vũ của Về nhà đi con, rồi tiếp tục thử sức với hàng loạt vai diễn trên màn ảnh rộng, Quốc Trường đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp. Nhưng với anh, những thành tích hiện tại có lẽ chưa phải điểm dừng. Một bộ phim trăm tỷ vẫn là cột mốc chưa được chạm tới, và chữ Ước ngắn gọn của Quốc Trường có thể xem như một lát cắt thú vị về tham vọng mà anh dành cho điện ảnh.