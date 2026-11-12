Tham vọng điện hóa dài hạn của Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt

Chiến lược chuyển đổi xanh gắn liền với thực tiễn giao thông Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam trong những năm gần đây chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ trong xu hướng lựa chọn phương tiện của người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và các gia đình hiện đại luôn đặt tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ an toàn và tính thân thiện với môi trường lên hàng đầu.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi sang các dòng xe năng lượng mới tại Việt Nam vẫn mang những đặc thù riêng biệt khi hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong giai đoạn phát triển, điều kiện giao thông đa dạng và thói quen sử dụng xe của mỗi khách hàng có sự khác biệt rõ rệt.

Trước thực tế đó, suốt hai năm qua, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã theo đuổi định hướng từng bước đưa công nghệ năng lượng mới đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua danh mục sản phẩm đa dạng, cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn theo điều kiện và nhu cầu riêng.

Từ nền tảng ban đầu với các dòng SUV động cơ xăng quen thuộc như Omoda C5 và Jaecoo J7, thương hiệu này hiện đã nhanh chóng mở rộng danh mục sang các dòng xe điện hóa tiên tiến bao gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 SHS-P, Jaecoo J5 SHS-H và Jaecoo J5 EV, khẳng định bước chuyển dịch chiến lược trong lộ trình phát triển dài hạn tại thị trường trong nước.

Công nghệ Super Hybrid

Trong bức tranh chiến lược xe năng lượng mới của hãng, công nghệ Super Hybrid System (SHS) được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhằm giải quyết bài toán tối ưu nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo sự thuận tiện tối đa trong quá trình sử dụng.

Đối với dòng xe công nghệ SHS-H dạng hybrid tự sạc, hệ thống tự động phối hợp nhịp nhàng giữa động cơ xăng và mô-tơ điện mà không yêu cầu người dùng phải cắm sạc từ nguồn điện bên ngoài, trở thành giải pháp lý tưởng cho những khách hàng muốn tiếp cận công nghệ xanh nhưng vẫn giữ nguyên thói quen vận hành xe truyền thống.

Tiêu biểu cho dòng sản phẩm này là mẫu SUV Omoda C5 SHS-H được công bố mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng khoảng 4,9 lít/100 km với tổng quãng đường di chuyển vượt mốc 1.000 km trong điều kiện phù hợp. Thậm chí, trong hành trình thử nghiệm thực tế từ Hà Nội đi Sa Pa, mẫu xe này từng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu chỉ khoảng 4,1 lít/100 km. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Jaecoo J5 SHS-H tiếp tục làm phong phú thêm phân khúc SUV đô thị với tổng quãng đường vận hành khoảng 1.000 km, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn những chuyến dã ngoại cuối tuần cùng gia đình.

Công nghệ plug-in hybrid SHS-P trên Jaecoo J7 lại mở ra một hướng tiếp cận linh hoạt hơn khi cho phép người dùng nạp điện trực tiếp từ nguồn bên ngoài để vận hành thuần điện trong đô thị, kết hợp cùng động cơ xăng trên những cung đường dài.

Hiệu năng của công nghệ này đã được khẳng định trong hành trình Super Hybrid Marathon diễn ra vào tháng 5/2025, khi Jaecoo J7 SHS-P ghi nhận tổng quãng đường di chuyển lên tới 1.499,62 km, trong đó có 160,4 km chạy hoàn toàn bằng điện, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ đạt 3,6 lít/100 km. Việc phát triển song song hai cấu hình SHS-H và SHS-P giúp thương hiệu này đáp ứng chính xác từng nhóm khách hàng có thói quen di chuyển khác nhau.

Mở rộng dải sản phẩm thuần điện và tầm nhìn nội địa hóa dài hạn

Omoda & Jaecoo còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong xu hướng di chuyển không phát thải bằng việc bổ sung các dòng SUV thuần điện vào danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Mẫu Jaecoo J5 EV được trang bị mô-tơ điện có công suất 208 mã lực, đi kèm bộ pin dung lượng 58,9 kWh mang lại phạm vi hoạt động lên đến 461 km theo chu trình thử nghiệm NEDC.

Jaecoo J5 EV được định vị là phương tiện dành riêng cho các gia đình trẻ và những người yêu thích trải nghiệm linh hoạt nhờ sở hữu thiết kế hiện đại, hệ thống treo sau đa liên kết êm ái, camera toàn cảnh 540 độ HD cùng các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến ADAS.

Chiến lược phát triển xe điện của hãng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong giai đoạn tiếp theo với kế hoạch đưa mẫu xe Omoda O4 EV tham gia dây chuyền sản xuất nội địa bắt đầu từ năm 2027. Để hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn này, dự án nhà máy sản xuất ô tô của hãng tại tỉnh Hưng Yên đang được triển khai khẩn trương với tổng vốn đầu tư lên tới 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế đạt 120.000 xe mỗi năm.

Nhà máy này được định hướng xây dựng theo mô hình sản xuất xanh và thông minh, tạo nền tảng vững chắc để cung cấp các dòng sản phẩm chất lượng cao trực tiếp cho thị trường trong nước.

Giữ vững giá trị cốt lõi từ xe xăng

Dù đặt trọng tâm phát triển vào các dòng xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo vẫn duy trì song song các phiên bản động cơ xăng truyền thống nhằm tôn trọng và đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đa dạng của mọi đối tượng khách hàng.

Thực tế thị trường cho thấy vẫn còn một bộ phận người tiêu dùng thường xuyên di chuyển đường dài, chưa thuận lợi trong việc tiếp cận hạ tầng sạc hoặc ưu tiên sự quen thuộc của động cơ đốt trong. Do đó, sự góp mặt của Omoda C5 với phong cách coupe thể thao cá tính, Jaecoo J7 mạnh mẽ với động cơ tăng áp 1.6L hay mẫu SUV đô thị Jaecoo J5 phiên bản xăng tiếp tục là những mảnh ghép quan trọng trong dải sản phẩm.

Chiến lược đa dạng hóa công nghệ truyền động tại Việt Nam cũng có sự kết nối với định hướng phát triển toàn cầu của Omoda & Jaecoo. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026 diễn ra vào tháng 10/2026 tại Vu Hồ (Trung Quốc), tập đoàn tiếp tục giới thiệu những bước tiến về công nghệ năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái di chuyển thông minh. Các giải pháp kết hợp điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và sạc điện cũng cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ toàn diện, hướng đến tương lai di chuyển bền vững.

Sau hai năm gia nhập thị trường, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang từng bước xây dựng danh mục sản phẩm toàn diện, kết hợp giữa xe xăng truyền thống và các dòng xe điện hóa hiện đại. Trong đó, xe năng lượng mới sẽ tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển, còn các phiên bản động cơ xăng vẫn là một phần quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.