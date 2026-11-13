Tham vọng của Xiaomi không dừng ở thị phần smartphone

Sau những chiếc flagship cấu hình vượt mức giá, Xiaomi kỳ vọng tạo ra trải nghiệm mới cho người dùng phân khúc cao cấp bằng những trang bị độc đáo như màn hình phụ.

Xuất phát điểm từ một hãng làm phần mềm điện thoại, Xiaomi mất hơn 15 năm để mở rộng hệ sinh thái thiết bị vượt ngoài khuôn khổ smartphone. Nhà sản xuất này là công ty hiếm hoi hiện thực hóa được nền tảng gồm 3 trụ cột Human x Car x Home (thiết bị cá nhân, xe điện và nhà thông minh). Chiến lược phát triển của Xiaomi cũng xoay quanh khả năng tự chủ công nghệ để phục vụ 3 lĩnh vực này cũng như hướng tới những đột phá, mang đến trải nghiệm cao cấp trên thiết bị flagship.

Trong cuộc trao đổi, ông Niu Chen, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam, thể hiện tầm nhìn của hãng trong tương lai gần, chiến lược hoạt động tại thị trường trong nước cùng những điểm đáng chú ý trên dòng Xiaomi 18 Pro series sắp bán ra.

Niu Chen

Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam

3 trụ cột Human x Car x Home

1.

Khi thị trường di động vẫn đang cạnh tranh khốc liệt, tại sao Xiaomi chọn phân tách nguồn lực cho cả nhà và xe, đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái?

Smartphone là thế mạnh vốn có. Xiaomi hiện giữ vững vị trí top 3 trên toàn cầu và top 1 thị phần tại Việt Nam (theo báo cáo thị phần phân phối smartphone của Omdia quý III/2026). Điện thoại di động vẫn là trụ cột chính, tuy nhiên động lực tăng trưởng dài hạn nằm ở toàn bộ hệ sinh thái Human x Car x Home.

Xiaomi là thương hiệu hiếm hoi trên toàn cầu sở hữu hệ sinh thái Human x Car x Home. Hệ sinh thái kết nối giúp chúng tôi gia tăng trải nghiệm cho người dùng và mở rộng kinh doanh. Tiêu biểu, chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt xe điện trên thị trường quốc tế từ năm 2027.

Smart Home đã tồn tại hơn một thập kỷ nhưng nhiều sản phẩm hiện nay vẫn chỉ là thiết bị thông thường có thêm Wi-Fi. Chúng tôi muốn sản phẩm của mình có thể thiết lập nâng cao để mang đến nhiều tiện nghi hơn. Hiện nay, dòng sản phẩm gia dụng Mijia của chúng tôi có hơn 2.000 sản phẩm thuộc hơn 130 ngành hàng, được kết nối trong cùng một hệ sinh thái.

Nhờ hệ sinh thái đa dạng như vậy, đến nay chúng tôi có hơn 776 triệu người dùng và kết nối hơn 1,16 tỷ thiết bị trên toàn cầu.

Thị trường smartphone Việt Nam, quý III/2026

Xiaomi

Hạng #1

Thị phần theo sản lượng

27%

Tăng trưởng so với cùng kỳ

+50%

Nguồn: Omdia, Quick view: Top smartphone vendors worldwide 3Q26, tháng 11/2026

2.

Sau những bước phát triển tại Trung Quốc, hãng có kế hoạch đưa xe ra thị trường quốc tế như thế nào? Người dùng có thể kỳ vọng việc xe điện Xiaomi sớm lăn bánh tại Việt Nam hay không?

Dù mới gia nhập ngành ôtô, Xiaomi đã đạt được những kết quả rất tích cực.

Từ đợt bàn giao Xiaomi SU7 đầu tiên vào tháng 4/2024 đến 7/9/2026, Xiaomi đã bàn giao hơn 800.000 xe. Từ Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra, Xiaomi YU7 đến dòng Xiaomi SkyNomad, sản phẩm của chúng tôi tiếp tục nhận được sự đánh giá cao và thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu ôtô trên toàn thế giới.

Chúng tôi có kế hoạch gia nhập thị trường châu Âu từ năm 2027, bắt đầu với Đức. Việc mở rộng ra thị trường quốc tế đòi hỏi một hệ thống phân phối, dịch vụ và hậu mãi vững chắc, bảo đảm trải nghiệm sở hữu và sử dụng xe lâu dài cho khách hàng.

Hiện chúng tôi chưa xác nhận thời điểm ra mắt ôtô Xiaomi tại Việt Nam. Chúng tôi vẫn đang phát triển ổn định hoạt động kinh doanh thiết bị di động và gia dụng thông minh tại đây, đồng thời tiếp tục mang đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao để xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài với ngày càng nhiều người tiêu dùng.

“Dù mới gia nhập ngành ôtô, Xiaomi đã đạt được những kết quả rất tích cực”

3.

Tại Việt Nam, Xiaomi đang mở rộng danh mục sang thiết bị gia dụng cỡ lớn. Vì sao hãng lựa chọn thời điểm này để phát triển ngành hàng mới? Xiaomi đã chuẩn bị những năng lực nào để đáp ứng yêu cầu đó?

Xiaomi đánh giá cao tiềm năng của ngành gia dụng thông minh tại Việt Nam. Việt Nam có hơn 102 triệu dân, hàng triệu người dùng yêu thích công nghệ và có dư địa lớn cho nhu cầu nâng cấp gia dụng theo hướng tiết kiệm, tiện lợi và kết nối thông minh.

Các thiết bị gia dụng lớn gắn liền với sinh hoạt gia đình, đồng thời mở ra nhiều ứng dụng thiết thực hơn cho việc kết nối điện thoại, thiết bị thông minh và không gian sống. Qua đó, chúng tôi hướng đến việc giúp người dùng Việt Nam tận hưởng cuộc sống tiện nghi hơn nhờ công nghệ.

Xiaomi đã sẵn sàng với năng lực sản xuất mạnh mẽ ở quy mô toàn cầu. Chúng tôi đã hoàn thiện 3 nhà máy chủ chốt: Điện thoại thông minh, ôtô và thiết bị gia dụng. Trong đó, mới nhất là nhà máy thiết bị gia dụng tại Vũ Hán vận hành từ tháng 10/2025 với diện tích 500.000 m2 và tổng vốn đầu tư 2,5 tỷ NDT.

Xiaomi đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu và kiểm soát chất lượng từ quá trình sản xuất. Chúng tôi liên tục mở rộng danh mục Mijia với tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đáp ứng đa dạng nhu cầu và phân khúc khác nhau. Mới nhất, máy giặt sấy 3 lồng Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 14,5 kg, tủ lạnh cao cấp Mijia Cross-Door Refrigerator Pro 560L cũng sẽ ra mắt tại Việt Nam.

Việc mở rộng sang lĩnh vực gia dụng phải đi cùng năng lực phân phối, lắp đặt, bảo hành và chăm sóc khách hàng. Tại Việt Nam, Xiaomi đã xây dựng mạng lưới 66 điểm bảo hành và dịch vụ trên toàn quốc dành cho thiết bị AIoT, đồng thời khai trương trung tâm bảo hành chuyên dụng đầu tiên cho thiết bị gia dụng lớn tại TP.HCM.

Các thiết bị thương hiệu Mijia Series được áp dụng chính sách bảo hành dài hơn mức thông thường. Máy lạnh, tủ lạnh và máy giặt được bảo hành 24 tháng; máy nén máy lạnh và tủ lạnh được bảo hành 10 năm, mô-tơ máy giặt cửa trên 3 năm và mô-tơ máy giặt sấy cửa trước đến 12 năm, gần như trọn vòng đời sản phẩm.

Thiết bị Mijia tại Việt Nam

Chính sách bảo hành

Chính hãng

24

tháng

Máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt

10

năm

Máy nén máy lạnh và tủ lạnh

3

năm

Mô-tơ máy giặt cửa trên

12

năm

Mô-tơ máy giặt sấy cửa trước

66

điểm bảo hành và dịch vụ AIoT trên toàn quốc

Tự chủ công nghệ

4.

Gần đây, Xiaomi đầu tư vào chip và mô hình AI tự phát triển. Công ty có đang đi đúng kế hoạch với những mảng này?

Năm 2026 đánh dấu bước tiến quan trọng của Xiaomi khi lần đầu tiên tích hợp chip, hệ điều hành và mô hình AI lớn do chúng tôi tự phát triển trên một thiết bị flagship đầu bảng. Đây là bước chuyển từ những đột phá công nghệ riêng lẻ sang năng lực phối hợp đồng bộ ở cấp độ hệ thống.

Hệ sinh thái “Human x Car x Home” là chiến lược dài hạn của Xiaomi. Trong đó, AI là công nghệ then chốt để nâng tầm trải nghiệm, còn chip và hệ điều hành tự phát triển đóng vai trò nền tảng.

Tháng 9 năm nay, Xiaomi đã giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập Xiaomi 18 Fold, thiết bị đầu tiên hội tụ 3 công nghệ do Xiaomi tự phát triển gồm chip XRING O3, hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4 và mô hình AI lớn MiMo chạy trực tiếp trên thiết bị.

Chip XRING O3 là một trong ba dòng chip thuộc dòng chipset XRING do Xiaomi tự phát triển. Hai dòng chip còn lại, phục vụ tăng tốc AI và hỗ trợ lái xe thông minh.

Trong lĩnh vực AI, Xiaomi MiMo đã hình thành hệ thống mô hình đầy đủ, bao gồm ngôn ngữ, đa phương thức và giọng nói. Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4 cũng đã hoàn tất việc tái cấu trúc nền tảng cốt lõi. Trên nền tảng đó, trợ lý AI được nâng cấp với năng lực của mô hình AI lớn, cho phép phối hợp xuyên suốt giữa điện thoại, máy tính bảng, ôtô và các thiết bị gia dụng thông minh.

5.

Nắm cả hệ sinh thái thiết bị từ smartphone, xe đến nhà thông minh, hãng hình dung AI sẽ thay đổi trải nghiệm sử dụng ra sao?

Điện thoại AI giúp người dùng cảm nhận rõ sự tiện lợi của công nghệ thông minh, đồng thời là một cửa ngõ quan trọng để tiếp cận hệ sinh thái “Human x Car x Home” của Xiaomi. Khi đưa AI “bước ra khỏi màn hình” (beyond the screen), chúng tôi muốn mở rộng sự tiện lợi ấy sang những bối cảnh thực tế như sinh hoạt trong gia đình hay di chuyển, giúp người dùng hoàn thành những tác vụ phức tạp hơn.

Chẳng hạn, khi người dùng sắp về đến nhà, các thiết bị gia dụng có thể chủ động điều chỉnh không gian sống hay chỉ với một câu lệnh, ảnh trong điện thoại được gửi đến máy in để in ra. Điều này đòi hỏi AI phải hiểu ý định của người dùng, nhận biết bối cảnh và điều phối các thiết bị cùng thực hiện.

Vì vậy, chúng tôi liên tục thúc đẩy sự phối hợp giữa chipset, hệ điều hành, mô hình AI lớn và các thiết bị, để AI tiến từ việc cung cấp câu trả lời đến thực sự hoàn thành tác vụ. Thước đo cho bước tiến này là khả năng giúp người dùng giảm thao tác, tiết kiệm thời gian và có cuộc sống nhẹ nhàng hơn một cách ổn định, đáng tin cậy.

Ngành AI đang bước vào một giai đoạn phát triển mới: Các mô hình lớn giúp máy móc biết “tư duy”, còn AI vật lý cần tiến xa hơn, giúp máy móc hiểu thế giới thực và phục vụ con người trong đời sống hàng ngày.

Tiêu chuẩn flagship mới của Xiaomi

6.

Những đầu tư về chip, hệ điều hành và AI sẽ thể hiện ra sao trên dòng smartphone cao cấp? Vượt ngoài thông số cơ bản, Xiaomi 18 Pro series đại diện cho định hướng sản phẩm như thế nào?

Nếu chỉ nhìn Xiaomi 18 Pro series qua chipset, độ phân giải megapixel trên camera hay dung lượng pin, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều thú vị nhất: Ngày càng nhiều trải nghiệm được tạo ra bằng cách kết hợp thiết kế phần cứng, phần mềm và AI cùng lúc.

Khi cấu hình và thiết kế smartphone ngày càng tương đồng, dư địa tăng trưởng của flagship nằm ở trải nghiệm mới đủ giá trị để thuyết phục người dùng nâng cấp.

Màn hình phía sau là một ví dụ, mở ra cách xem thông tin nhanh hơn, chụp ảnh thuận tiện cá nhân hóa bằng AI và thể hiện phong cách cá nhân nhiều hơn. Giá trị của thiết kế mới nằm ở những tiện ích người dùng thực sự cảm nhận mỗi ngày. Đó là cách Xiaomi xây dựng vị thế cao cấp: Tạo khác biệt mà người dùng thấy hữu ích và sẵn sàng lựa chọn.

7.

Màn hình phụ từng xuất hiện trên smartphone nhưng chưa phải thiết kế phổ biến. Xiaomi đánh giá thế nào về giá trị sử dụng lâu dài của màn hình phía sau trên thế hệ flagship mới?

Những năm gần đây, hiệu năng, camera và AI trên smartphone có nhiều bước tiến, nhưng thiết kế và cách thức sử dụng lại ngày càng tương đồng. Theo tôi, cơ hội đổi mới tiếp theo nằm ở việc mở ra những cách tương tác hữu ích hơn, giúp người dùng cảm nhận rõ giá trị của công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Khi màn hình phía trước đã đạt mức độ hoàn thiện cao, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở mặt lưng điện thoại như một không gian tương tác mới. Màn hình phụ phía sau cho phép người dùng nắm bắt nhanh thông tin khi đặt úp máy, chụp selfie bằng hệ thống camera sau Leica, sử dụng các công cụ sáng tạo và cá nhân hóa trải nghiệm bằng AI.

Để những ý tưởng đó trở thành trải nghiệm thiết thực, Xiaomi cần tối ưu đồng bộ phần cứng và phần mềm, từ chất lượng hiển thị, camera đến thao tác điều khiển và hiệu quả năng lượng. Với chúng tôi, giá trị của đổi mới được thể hiện qua những điều rất cụ thể - người dùng tiếp cận thông tin nhanh hơn, thao tác đơn giản hơn và có thêm cách sáng tạo, thể hiện phong cách cá nhân dễ dàng hơn trên thiết bị luôn đồng hành cùng mình.

Chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi và tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm. Song cuối cùng, người dùng mới là người quyết định một công nghệ trở thành tương lai hay không.

8.

Xiaomi 18 Pro series đã được xác nhận sẽ đến Việt Nam. Những trải nghiệm nào của thế hệ mới là điểm đáng chú ý với người dùng trong nước?

Nếu chỉ được hé lộ về Xiaomi 18 Pro series tại Việt Nam bằng một câu, tôi sẽ nói: “Đừng chỉ chờ một chiếc flagship cấu hình mạnh hơn”.

Người dùng có thể tận hưởng nhiều trải nghiệm flagship như khả năng nhiếp ảnh Leica với bộ đôi camera chính và tele 200 MP để ghi lại chi tiết từ gần đến xa, selfie bằng camera sau với khả năng xem trước khung hình trên màn hình phụ, thể hiện cá tính qua hình nền AI và mini app tùy biến theo nhu cầu, cùng chipset mạnh mẽ giúp xử lý mượt mà từ đa nhiệm đến chơi game và AI hỗ trợ sáng tạo, cá nhân hóa trải nghiệm hàng ngày…

Và phải nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Xiaomi 18 Pro series ra mắt trên toàn cầu, người dùng Việt Nam sẽ được trải nghiệm cùng thời điểm với toàn cầu. Điều này khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược của Xiaomi.

“Đừng chỉ chờ một chiếc flagship cấu hình mạnh hơn”

Ông Niu Chen, Tổng giám đốc Xiaomi Việt Nam