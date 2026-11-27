Tấm vé vào vòng 32 đội không chỉ giúp bóng đá trẻ Trung Quốc đánh dấu sự trở lại đáng chú ý sau 21 năm, mà còn mở ra cơ hội để thế hệ cầu thủ mới thử sức trước những đối thủ hàng đầu thế giới.

Truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý đến phát biểu của Wan Xiang sau trận đấu. Khi được hỏi muốn gặp đối thủ nào ở vòng knock-out, tiền vệ mang áo số 10 thẳng thắn trả lời: “Đối thủ tôi muốn gặp nhất chắc chắn là những đội tuyển mạnh trên thế giới”. Đó là tuyên bố thể hiện khát vọng của một tập thể vừa vượt qua vòng bảng sau nhiều năm chờ đợi.

Wan Xiang là một trong những cầu thủ nổi bật nhất trong chiến thắng trước Fiji. Anh ghi hai bàn, có một pha kiến tạo và góp phần tạo ra tình huống phản lưới nhà của đối phương. Màn trình diễn này giúp cầu thủ Trung Quốc được chấm điểm 10, cao nhất trận đấu.

U17 Trung Quốc không giấu tham vọng tiến xa tại U17 World Cup 2026 sau chiến thắng 8-0 trước Fiji. Ảnh: Sohu

Đáng chú ý, Wan Xiang cũng thừa nhận tiếc nuối vì đá hỏng quả phạt đền, khiến Trung Quốc bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí tại bảng H. Anh cho rằng tình huống này ảnh hưởng đến tinh thần toàn đội, nhưng các đồng đội đã giúp anh nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Tiền vệ trẻ khẳng định chiến thắng là thành quả tập thể và toàn đội sẽ cố gắng tiến thêm một bước ở vòng knock-out.

Thực tế, U17 Trung Quốc đã có một vòng bảng nhiều cảm xúc. Họ thua Tây Ban Nha 0-5, hòa Morocco 2-2 trước khi bùng nổ trước Fiji. Với 4 điểm và hiệu số +3, Trung Quốc đứng thứ ba bảng H, kém Morocco đúng một bàn về hiệu số. Đội bóng này giành vé nhờ nằm trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

HLV trưởng Fu Shiming cho biết mục tiêu quan trọng nhất trước trận đấu với Fiji là giành chiến thắng để bảo đảm cơ hội đi tiếp. Ông cũng tiết lộ ban huấn luyện đã tính toán hiệu số bàn thắng bại với Morocco trong hiệp hai, bởi toàn đội muốn có thứ hạng tốt hơn. Dù không thể giành vị trí thứ hai, Trung Quốc vẫn hoàn thành nhiệm vụ.

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là lần thứ ba đội tuyển U17 nước này vượt qua vòng bảng World Cup, sau các năm 1985 và 2005. Đặc biệt, họ vừa trở lại sân chơi thế giới sau 21 năm vắng bóng. Vì thế, chiến thắng trước Fiji mang ý nghĩa lớn hơn một kết quả đậm thông thường.

Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu từ vòng knock-out. Những đối thủ phía trước sẽ có trình độ và sức cạnh tranh cao hơn rất nhiều so với Fiji. Tham vọng đối đầu các đội bóng mạnh của Wan Xiang vì thế cũng là lời khẳng định rằng U17 Trung Quốc không muốn dừng lại ở việc giành vé đi tiếp.

Sau 21 năm chờ đợi, bóng đá trẻ Trung Quốc đã trở lại vòng đấu loại trực tiếp. Họ có quyền tự hào về cột mốc lịch sử, nhưng hành trình phía trước mới là thước đo cho năng lực thực sự của thế hệ cầu thủ này.