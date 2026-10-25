Tham vọng của Madam Pang khi công bố HLV Park Hang Seo

Đằng sau thông điệp này không chỉ là câu chuyện về một HLV đang làm việc tại Thai League 2, mà còn cho thấy cách Madam Pang tận dụng sức hút của ông Park để lan tỏa dự án bóng đá trẻ đầy tham vọng của Thái Lan.

FAT nhấn mạnh Kanchanaburi Power đang áp dụng triết lý của HLV Park Hang Seo cho các tuyến trẻ, với trọng tâm là cường độ tập luyện, tính kỷ luật và thái độ chuyên nghiệp. Dù trực tiếp dẫn dắt đội một, ông Park vẫn định hướng triết lý chung cho các đội trẻ của CLB. Đây chính là điểm FAT muốn đưa vào câu chuyện Prime Minister’s Youth Cup mùa giải 2026/27.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan bất ngờ dành sự chú ý đặc biệt cho triết lý của HLV Park Hang Seo tại Kanchanaburi Power. Ảnh: FAT

Điều đáng chú ý là Prime Minister’s Youth Cup không phải một giải trẻ thông thường. Đây là dự án được Chính phủ Thái Lan và FAT xây dựng theo lộ trình từ cấp huyện, tỉnh, khu vực đến toàn quốc, với ba nhóm tuổi U14, U16 và U18. Mỗi lứa tuổi được định hướng cho những mục tiêu quốc tế khác nhau, từ các giải trẻ châu Á cho đến World Cup trẻ. Xa hơn, tất cả được đặt trong tham vọng đưa bóng đá Thái Lan trở lại World Cup.

Trong bối cảnh đó, HLV Park Hang Seo có giá trị đặc biệt. Ông từng tạo ra một giai đoạn thành công cho bóng đá Việt Nam và có sức ảnh hưởng lớn tại Đông Nam Á. Vì vậy, khi FAT công bố câu chuyện về triết lý của ông Park, thông điệp cũng dễ dàng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ hơn. Đây có thể xem là cách Madam Pang tận dụng sức hút của một thương hiệu bóng đá đã được kiểm chứng để đưa một dự án bóng đá trẻ mới đến gần công chúng.

Quan trọng hơn, FAT không chỉ nói về thành tích. Triết lý được nhấn mạnh là kỷ luật, cường độ tập luyện và sự thống nhất trong đào tạo. Đó cũng là những yếu tố mà bóng đá Thái Lan cần nếu muốn biến tham vọng World Cup thành một chiến lược dài hạn thay vì chỉ đặt kỳ vọng vào một thế hệ cầu thủ.

Với Madam Pang, đây là bài toán lớn hơn Kanchanaburi Power hay HLV Park Hang Seo. Bóng đá Thái Lan đang cần một hệ thống đào tạo trẻ đủ rộng, đủ sâu và có lộ trình rõ ràng để liên tục tạo ra cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Prime Minister’s Youth Cup chính là một trong những nền móng mà FAT kỳ vọng sẽ phục vụ mục tiêu ấy.

Vì vậy, việc FAT đưa hình ảnh và triết lý của HLV Park Hang Seo vào câu chuyện Prime Minister’s Youth Cup có thể xem là một nước đi khôn ngoan của Madam Pang. Sức hút của ông Park giúp dự án được chú ý, còn tham vọng World Cup mới là đích đến thực sự.

Bóng đá Thái Lan có thể đang mượn sức hút của HLV Park Hang Seo để quảng bá cho một giải trẻ, nhưng thứ Madam Pang muốn xây dựng rõ ràng lớn hơn một giải đấu. Đó là một con đường dài để tìm kiếm thế hệ cầu thủ có thể đưa Thái Lan đến World Cup.