Tác giả: Nik Bhatia/1980 Books-NXB Dân Trí

Lịch sử và sự tiến hóa của tiền tệ

Cuốn sách bắt đầu từ các hệ thống tiền tệ đơn giản, nơi tiền được bảo đảm bằng vàng, bạc, trước khi chuyển sang các hệ thống phức tạp hiện đại, bao gồm các công cụ tài chính và phương tiện thanh toán kỹ thuật số.

Tham vọng của đồng Bitcoin khi gia nhập thế giới tiền tệ

Chỉ trong 12 năm, nó đã giành được khoảng 6% tổng giá trị thị trường của vàng mặc dù vàng đã bắt đầu trước nó hàng nghìn năm.

Sự phục hưng của đồng tiền

46 ngày sau sự sụp đổ của Lehman Brothers vào năm 2008 và giữa sự nhận thức chung của thế giới về vị trí bấp bênh của hệ thống đồng đôla, một bài viết tiên tri được công bố trong một cộng đồng online nhỏ có tên “Cryptography Mailing List”. Đây là bài viết dành cho các thành viên với quy tắc mật mã, không phải là quy tắc tiền tệ, và vì vậy nó không được xem là có liên quan đến tiền mãi đến sau này.

Tuy nhiên, khi nhìn lại chúng ta phải đưa ra ngày hôm đó, 31 tháng 10 năm 2008, vào việc tạo ra đồng Bitcoin vào trong hồ sơ chính thức của sự tiến hoá tiền tệ. Ngày đó đáng nhớ không chỉ vì bài viết đề xuất một giải pháp thay thế đối với cơ sở hạ tầng tài chính hiện tại của chúng ta, mà còn vì những điều xảy ra sau đó.

Bitcoin, một công cụ tiền tệ mới, hiện nay được sở hữu bởi ít nhất 1% dân số thế giới, hoặc khoảng 100 triệu người. Những lời chỉ trích kịch liệt về sự phát triển của Bitcoin từ các chính trị gia, ông chủ ngân hàng và giới truyền thông tài chính xuất hiện bên cạnh sự tăng trưởng bùng nổ theo cấp số nhân của nền tảng người dùng và giá trị thị trường của đồng tiền mới này.

Sự xuất hiện, phát triển và duy trì chỗ đứng của Bitcoin hiện nay bảo đảm một cái nhìn trung thực, tổng quát và được nghiên cứu kỹ càng về công nghệ tiền tệ mới. Thay vì loại bỏ Bitcoin như một đồng tiền không được kiểm soát và hỗ trợ, chúng ta phải cố gắng hiểu tại sao Bitcoin thu hút được nhiều sự chú ý và giá trị thị trường. Chỉ trong 12 năm, nó đã giành được khoảng 6% tổng giá trị thị trường của vàng mặc dù vàng đã bắt đầu trước nó hàng nghìn năm.

Bitcoin là đồng tiền khiến cả thế giới tranh cãi. Ảnh: BBC.

Trong lĩnh vực khoa học tiền tệ, Bitcoin được xem là kẻ xâm lược ngoài hành tinh. Nó không giống với bất kỳ điều gì xuất hiện trước đó vì nó phụ thuộc nhiều vào cải tiến công nghệ trong nửa thế kỷ qua. Lĩnh vực về khoa học máy tính được gọi là “Mật mã ứng dụng” đã len lỏi vào hệ thống tài chính và khiến nó thay đổi. Sự xâm chiếm tiếp tục vang dội với sự tăng trưởng của Bitcoin mỗi năm trôi qua. Khi chúng ta nhìn lại nguồn gốc của Bitcoin thông qua góc nhìn của cuốn sách này, chúng ta có thể thấy rằng tiền tệ lớp thứ nhất mới đã được phát minh và khoa học tiền tệ và mật mã đã hợp nhất.

Hàng chục năm sau khi Bitcoin được tạo ra, sự hợp nhất này đến nay mới được chấp nhận như một quy tắc tiền tệ. Trước khi chúng ta suy đoán về cách nó diễn ra, chúng ta phải hiểu được nguồn gốc của Bitcoin, lịch sử trước đó và sự cải tiến của kim tự tháp tiền tệ của chính nó.

Satoshi Nakamoto và quyển sách về Bitcoin

Quyển sách được xuất bản vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 được viết bởi Satoshi Nakamoto đã thay đổi thế giới tiền tệ mãi mãi. Tác giả vẫn còn là một ẩn số cho đến tận bây giờ, điều đã củng cố tính trung lập của đồng Bitcoin, vì không có người đứng đầu nào tồn tại, người tạo ra quá nhiều ảnh hưởng có thể bị ép buộc hoặc tống tiền, hoặc cố thay đổi quy luật của Bitcoin.

Tầm quan trọng về danh tính không làm giảm đi sự hấp dẫn của việc giấu mặt; Satoshi đã gửi lời phản hồi cuối cùng vào tháng 4 năm 2011 và biến mất khỏi mạng Internet mãi mãi. Huyền thoại và truyền thuyết về Satoshi một ngày nào đó sẽ trở thành một bộ phim đầy kịch tính, nhưng phần mềm mà ông thiết kế đã thay đổi quan niệm về tiền tệ mãi mãi. Câu đầu tiên trong bài viết của Satoshi Nakamoto “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (tạm dịch: Bitcoin: Một hệ thống tiền mặt công bằng như sau:

Một phiên bản công bằng của tiền điện tử sẽ cho phép các khoản thanh toán trực tuyến được gửi trực tiếp từ người này sang người khác mà không cần đi qua tổ chức tài chính nào.

Tiền trực tuyến có thể giao dịch mà không qua các tổ chức tài chính thể hiện sự phối hợp nhưng bằng cách nào và theo quy định nào? Tiền tệ trung tính là duy nhất được chấp nhận toàn cầu không phụ thuộc vào các tổ chức tài chính là vàng. Phần hấp dẫn nhất về thiết kế Bitcoin của Satoshi là sự chú ý của ông đến việc bắt chước vàng với vai trò tiền tệ lớp đầu và không bị ảnh hưởng bởi các bên.

Và điều đó có nghĩa là một nguồn cung không bắt nguồn từ bảng cân đối kế toán. Nghiên cứu của Satoshi được xây dựng dựa trên những viên gạch mật mã cơ bản và được chấp nhận rộng rãi, điều đó đã hợp thức hoá ý tưởng của ông đối với các thành viên trong “Cryptography Mailing List”.