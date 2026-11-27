Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang xếp trên cả 6 đại diện của Hàn Quốc ở Thái Lan ở Champions League châu Á. (Ảnh: Công an Hà Nội FC)

Chiến thắng lịch sử trước Vissel Kobe hôm 24/11 vừa qua đã giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông AFC Champions League Elite. Hạng 9 nghĩa là chỉ thiếu một bậc để gia nhập nhóm đội có vé vào vòng knock-out. Hạng 9 nghĩa là đứng thứ hai toàn Đông Nam Á, xếp trên cả 6 đại diện của Hàn Quốc và Thái Lan.

7 điểm sau 5 lượt trận cùng một vị trí trong nhóm cạnh tranh chứng minh câu lạc bộ Công an Hà Nội có đủ thực lực, chứng minh rằng 90 phút trước Vissel Kobe không phải may mắn.

Thành tựu của đội bóng này là kết quả của tham vọng đi cùng sự đầu tư chưa từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở cấp câu lạc bộ, nhằm hướng tới các giải đấu quốc tế như AFC Champions League Elite và Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á.

Tham vọng lớn

Khi Công an Hà Nội vô địch V.League và bóng đá Việt Nam có suất trở lại AFC Champions League Elite hồi mùa trước, họ đã bắt đầu nói về giấc mơ châu Á. Thời điểm ấy, không nhiều người thực sự tin vào điều đó.

Tháng 6, Công an Hà Nội trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trước thềm ASEAN Cup. Không ai biết thỏa thuận cụ thể giữa đôi bên, nhưng thực tế là hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Filip cùng Cao Pendant Quang Vinh đã ở lại câu lạc bộ, trước khi ra sân trong chiến thắng Adelaide United, trận đấu mà Công an Hà Nội giành vé dự vòng bảng AFC Champions League Elite.

Đến tháng 11, tuyển Việt Nam một lần nữa không triệu tập hàng loạt cầu thủ Công an Hà Nội. Đáp lại, ông Alexandre Polking cảm ơn huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đó cũng là giai đoạn đội bóng thi đấu liên tục ở giải châu Á.

Ít ngày trước, khi Đình Bắc trở lại câu lạc bộ, ông Polking một lần nữa nói về mối quan hệ giữa câu lạc bộ và đội tuyển. Ông so sánh: “Giữa việc đá chính 90 phút trước Đài Bắc Trung Hoa và việc đấu với Johor Darul Ta'zim, điều gì quan trọng hơn với cầu thủ 22 tuổi như Đình Bắc?”.

Nhiều vị trí ngoại binh của câu lạc bộ Công an Hà Nội đủ năng lực chơi sòng phẳng với các cầu thủ Nhật Bản. (Ảnh: Minh Chiến)

Xuyên suốt mùa giải, từ đầu tới cuối, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã thể hiện rất rõ quyết tâm dồn lực cho mặt trận quốc tế, với đích nhắm hàng đầu là AFC Champions League Elite. Họ sẵn sàng thỏa thuận với VFF, hy sinh các mục tiêu khác, thậm chí đánh đổi cả thành tích quốc nội (nơi họ là đương kim vô địch nhưng chỉ đang đứng hạng 4) để tập trung cho mặt trận quốc tế.

Quyết tâm ấy là điều hiếm thấy của bóng đá Việt Nam, nơi các câu lạc bộ thường mang tâm lý “đá cho xong” khi bước ra quốc tế. Lịch sử trước đó không có nhiều câu lạc bộ mang tham vọng như Công an Hà Nội, có chăng chỉ có đội Hà Nội của giai đoạn 2018-2019 hay Bình Dương của gần hai chục năm về trước.

Và thực lực cũng lớn

Tham vọng lớn cần thực lực lớn, đầu tư của câu lạc bộ Công an Hà Nội mùa này cũng là điều chưa từng có với bóng đá Việt Nam.

V.League 2026/2027 là lần đầu tiên Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nâng giới hạn ngoại binh lên tới 7 người (cho các đội đá giải quốc tế), 2 Việt kiều và 1 nhập tịch. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã tận dụng gần như triệt để quy định ấy. Đội hình của họ có tới 7 ngoại binh, 4 Việt kiều (trong đấy Nguyễn Filip cùng Cao Pendant Quang Vinh đã nhập tịch xong và thi đấu với tư cách nội binh).

Để so sánh, một đội khác cũng dự giải quốc tế là Thể Công Viettel có 7 ngoại binh nhưng không sở hữu dàn Việt kiều chất lượng. Cái tên khác là Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 4 ngoại binh.

Chất lượng cũng là khác biệt lớn. Công an Hà Nội sở hữu dàn cầu thủ ngoại đồng đều, hoặc hay bậc nhất V.League như Alan Grafite hay Leo Artur, hoặc tân binh đẳng cấp tuyển thủ như Frans Putros (tuyển thủ Iraq), Stefan Mauk (U23 Australia). Nội binh của họ cũng toàn hàng “loại một” như Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải hay ứng viên Quả bóng vàng Nguyễn Đình Bắc.

Chiều ngược lại, vị trí hiện tại của Thể Công Viettel phần nào cho thấy chất lượng nhân sự của họ. Trong khi đó, nhiều cầu thủ Việt kiều của Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ở trình độ U23.

Xếp hạng khu vực miền đông AFC Champions League Elite. (Đồ họa: AFC)

Ông Polking thậm chí có thể xếp một đội hình với cả 11 cái tên mang dòng máu ngoại.

Nhân sự càng đông, chất lượng càng cao, trận đấu càng nhiều thì đầu tư phải càng lớn. Đó là còn chưa kể tới lương, thưởng, chi phí di chuyển... Từ đầu mùa tới giờ, đương kim vô địch V.League đã xuất ngoại 3 chuyến tới Australia, Nhật Bản, Trung Quốc... Đầu tư của đội bóng này là khủng khiếp trong bối cảnh bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn rỉ tai nhau, câu lạc bộ Công an Hà Nội phải có ngân sách nhiều gấp 2-3 lần ngân sách của một câu lạc bộ bình thường ở V.League.

Nhưng ngay cả khi đã tham vọng đến thế, đã đầu tư không tiếc tiền, châu Á vẫn là thử thách cực đại của đội bóng Việt Nam. Trước trận gặp Vissel Kobe, Nguyễn Filip bảo anh và toàn đội “rất mệt mỏi rồi”. Vào trận, anh chứng minh điều đó khi rời sân sau hơn 20 phút vì chấn thương, qua đó kéo dài thêm danh sách bệnh binh của đội bóng ngành công an.

Băng ghế dự bị của Công an Hà Nội ở trận đó cũng chỉ còn 7 cái tên lành lặn, đa phần là cầu thủ trẻ, so với băng ghế dự bị có 11 cái tên của đội khách. Nghĩa là dù đã đầu tư khổng lồ so với mặt bằng bóng đá Việt Nam, những gì đang có vẫn là chưa đủ cho câu lạc bộ Công an Hà Nội trên hành trình vươn ra biển lớn.

Họ vẫn còn 3 trận phía trước để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu góp mặt ở vòng knock-out giải đấu danh giá nhất cấp châu Á. Chúc họ “chân cứng đá mềm”, hay đơn giản hơn là không có thêm chấn thương nghiêm trọng nào.