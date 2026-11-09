Tham vọng AI của Ấn Độ và cái giá 105 tỷ USD

Theo ngân hàng HSBC, kế hoạch mở rộng hệ thống trung tâm dữ liệu của Ấn Độ có thể khiến nước này phát sinh thêm tới 105 tỷ USD chi phí nhập khẩu. Ước tính được đưa ra trong kịch bản công suất trung tâm dữ liệu tăng từ khoảng 1,5 GW lên 6,5 GW.

Trong tổng chi phí này, nhập khẩu chất bán dẫn có thể chiếm khoảng 90 tỷ USD. Phần còn lại đến từ các thiết bị làm mát, hệ thống điện và phần cứng cần thiết cho hoạt động của trung tâm dữ liệu. HSBC nhận định hàng nhập khẩu có thể chiếm khoảng 75% tổng chi phí xây dựng các cơ sở mới.

Thực tế này cho thấy, dù sự bùng nổ AI diễn ra trên nền tảng kỹ thuật số, quá trình phát triển lại phụ thuộc rất lớn vào cơ sở hạ tầng vật chất. Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn khổng lồ cho chip tiên tiến, máy chủ, điện năng, hệ thống làm mát, đất đai và nguồn nước.

Đối với Ấn Độ, cơ hội phát triển là rất lớn. Quốc gia này hiện có khoảng 70 tỷ USD vốn đầu tư trung tâm dữ liệu đang được triển khai, cùng với các dự án dự kiến bổ sung thêm 90 tỷ USD. Tổng công suất trung tâm dữ liệu của Ấn Độ được dự báo có thể đạt từ 5 đến 8 GW trong 5 năm tới, nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với AI, điện toán đám mây và các dịch vụ số.

Tuy nhiên, thách thức nằm ở sự chênh lệch về thời điểm giữa chi phí và lợi nhuận. Các khoản nhập khẩu thiết bị và phần cứng phải được thanh toán ngay trong giai đoạn xây dựng, trong khi doanh thu đáng kể từ các trung tâm dữ liệu chỉ xuất hiện khi cơ sở đi vào hoạt động.

Điều này có thể tạo thêm áp lực lên cán cân tài khoản vãng lai, thâm hụt ngân sách và tỷ giá hối đoái của Ấn Độ. HSBC cho rằng những rủi ro này có thể được kiểm soát thông qua việc thu hút đầu tư nước ngoài và triển khai các dự án theo từng giai đoạn.

Khi các trung tâm dữ liệu đi vào hoạt động, nguồn thu từ điện toán đám mây, xử lý dữ liệu và dịch vụ AI có thể giúp bù đắp chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời hỗ trợ tài chính cho các dự án tiếp theo.

Đối với Ấn Độ, cuộc đua trung tâm dữ liệu không chỉ là câu chuyện về máy chủ hay chất bán dẫn, mà còn là bước chuyển chiến lược từ một quốc gia xuất khẩu dịch vụ công nghệ và nguồn nhân lực sang trở thành trung tâm hạ tầng quan trọng của nền kinh tế AI toàn cầu. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng này, Ấn Độ sẽ phải cân bằng giữa cơ hội tăng trưởng dài hạn và những áp lực kinh tế trước mắt.