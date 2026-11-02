Tham vọng 500 km/h của siêu xe điện BYD

Chuyên trang Car News China dẫn lời Phó chủ tịch BYD cho biết siêu xe điện YangWang U9 Xtreme sẽ nhắm đến mốc tốc độ 500 km/h tại Dubai trong tháng 11 này.

Bà Stella Li cho biết mẫu siêu xe điện 2.220 kW sẽ cần một đoạn đường dài 15 km để đạt đến ngưỡng tốc độ đầy tham vọng nói trên, sẽ làm việc với cảnh sát địa phương để chọn địa điểm phù hợp.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Business SNA tại Abu Dhabi, bà Stella Li đã có những trao đối về đợt thử tốc độ trước đó của YangWang U9 Xtreme, bên cạnh kế hoạch cho đợt thử nghiệm tiếp theo.

“Chúng tôi đã thực hiện một đợt thử nghiệm tại Đức, tốc độ của xe đạt 496,22 km/h. Dubai là điểm đến tiếp theo, chúng tôi cần một đoạn đường dài 15 km. BYD muốn lập kỷ lục thế giới này tại Dubai vào tháng 11”, bà Stella Li chia sẻ.

Tuyên bố của nữ lãnh đạo BYD có thể xem như một lời xác định rằng Dubai sẽ là địa điểm dự kiến trong nỗ lực lập kỷ lục tốc độ mới cho mẫu siêu xe thuần điện.

Bà Stella Li cho biết hãng sẽ liên hệ với cảnh sát địa phương để tìm kiếm tuyến đường phù hợp. Lúc này, phía BYD vẫn chưa công khai xác nhận đoạn đường được chọn, các giấy phép cần thiết hay ngày thử nghiệm theo kế hoạch.

Siêu xe điện YangWang U9 Xtreme từng đạt đến ngưỡng tốc độ 496,22 km/h tại ATP vào ngày 14/9/2025, khi được điều khiển bởi tay đua Marc Basseng. Hệ truyền động 4 motor điện của xe cung cấp công suất đầu ra 2.220 kW, tương đương khoảng 2.977 mã lực.

Để so sánh, Bugatti Chiron Super Sport 300+ từng đạt tốc độ 490,48 km/h trong lượt chạy một chiều hồi năm 2019. Koenigsegg Agera RS ghi nhận tốc độ trung bình hai chiều ở mức 447,19 km/h vào năm 2017. Kết quả của Koenigsegg sử dụng phương pháp đo lường khác với tốc độ tối đa một chiều mà Bugatti và Yangwang ghi nhận.

YangWang U9 Xtreme cần thêm một chút gia tốc và thời gian để đạt đến ngưỡng tốc độ 500 km/h. Với tốc độ 496,22 km/h như ở lần thử gần nhất, mẫu siêu xe điện đã có thể di chuyển khoảng 138 mét mỗi giây, biến quãng đường cần thiết để tăng tốc và phanh trở thành yếu tố quan trọng.

Theo Car News China, bên cạnh yêu cầu về chiều dài, đoạn đường thẳng trong thử nghiệm tiếp theo cần có tình trạng mặt đường, hướng gió phù hợp. Chiếc xe cũng cần đáp ứng hiệu suất lốp, độ ổn định khí động học và quãng đường phanh hiệu quả.

BYD hiện phân phối mẫu SUV hybrid YangWang U8 tại UAE thông qua Al-Futtaim Electric Mobility.

Trong khi đó tại thị trường Australia, U8 cũng vừa nhận được chứng nhận phê duyệt kiểu loại ADR vào tháng 10. Hồ sơ phê duyệt ghi nhận tổng công suất đầu ra của xe ở mức 880 kW, với thiết lập gồm động cơ xăng và 4 motor điện. Chuyên trang Car News China cho rằng đây chỉ là bước tiến pháp lý hướng tới khả năng ra mắt tại Australia, chưa phải là sự xác nhận về ngày mở bán hay giá bán lẻ.