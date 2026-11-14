Tham vấn ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

Ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện SECO tại Việt Nam; bà Vũ Hoàng Quyên - Chuyên gia Quản trị khu vực công Cao cấp, Chủ nhiệm Dự án, Ngân hàng Thế giới; ông Marc Laurence Robinson - Chuyên gia quốc tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới; đại diện các Bộ, cơ quan trung ương; đại diện Sở Tài chính các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung Bộ; các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Ông Dương Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì hội thảo. Ảnh: MOF.

Thực hiện chủ trương hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) tại Tờ trình số 932/TTr-CP ngày 17/10/2026 để xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.

Ông Dương Tiến Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) sẽ có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2027 và thay thế cho Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công hiện hành. Để triển khai đồng bộ các quy định của Luật, Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng dự thảo Nghị định và hiện nay đang gửi lấy ý kiến của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương, cũng tham vấn ý kiến của các nhà tài trợ, các cố vấn, chuyên gia để hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành để có hiệu lực thi hành từ 1/1/2027, đồng bộ với Luật Ngân sách nhà nước. Tiếp theo Hội thảo khu vực miền Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6/11/2026, Hội thảo hôm nay tại khu vực miền Bắc nhằm tiếp tục xin ý kiến trực tiếp của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định.

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên tinh thần kế thừa những quy định hiện hành đã được thực tiễn chứng minh phù hợp; lồng ghép, kết cấu lại và tinh chỉnh để thống nhất với Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

Bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện SECO. Ảnh: MOF.

Bà Sibylle Bachmann - Trưởng đại diện SECO tại Việt Nam cho rằng, quá trình thảo luận và hoàn thiện Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đang diễn ra đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chương trình nghị sự cải cách tài chính công của Việt Nam. Đây là một bước đi quan trọng nhằm đưa các cải cách tài chính công vào thực tiễn và tăng cường mối liên kết giữa lập kế hoạch tài khóa, lập ngân sách và quản lý đầu tư công.

Theo bà Sibylle Bachmann, cuộc cải cách này diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Khi Việt Nam theo đuổi các mục tiêu kinh tế - xã hội đầy tham vọng cùng các khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, việc quản lý tài chính công hiệu quả là điều thiết yếu để đảm bảo rằng các nguồn lực công được sử dụng một cách hiệu quả, bền vững và phù hợp với các ưu tiên quốc gia. Cải cách này cũng mang lại cơ hội để củng cố các khía cạnh then chốt của tài chính công.

Thụy Sĩ cùng với Nhóm Ngân hàng Thế giới, thông qua chương trình “Cải cách quản lý tài chính công” đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bên liên quan khác, mang đến kinh nghiệm quốc tế cũng như chuyên môn kỹ thuật để hỗ trợ việc xây dựng Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) cũng như các văn bản hướng dẫn. “Chúng tôi rất vui mừng đã hỗ trợ quá trình này”, bà Sibylle Bachmann chia sẻ đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn triển khai tiếp theo.

Tại hội thảo, Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã giới thiệu các nội dung chính của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì soạn thảo và các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận nhiều nội dung, tập trung vào các nhóm vấn đề: lập kế hoạch tài chính 5 năm tích hợp danh mục, mức chi đầu tư công 5 năm; lập, phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán chi hằng năm; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã; cơ chế quyết định đầu tư dự án nhóm C và gia hạn thời gian bố trí vốn; nguyên tắc ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội; quy chế thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, dự toán, phân bổ, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và hệ thống biểu mẫu.