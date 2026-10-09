Tham vấn ý kiến chuyên gia về các vấn đề kinh tế - xã hội

Cùng dự có: Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính; đại diện các Ủy ban cùng các chuyên gia kinh tế.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030. Vì vậy, việc đánh giá kết quả năm cần đặt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận, nghị quyết và định hướng chiến lược của Bộ Chính trị; từ đó làm rõ những nền tảng đã được tạo lập, những vấn đề còn vướng mắc và các nhiệm vụ cần tập trung giải quyết để tạo động lực phát triển trong những năm tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Hữu Toàn phát biểu. Ảnh: Đắc Trường

Đối với công tác thẩm tra, cần đánh giá thực chất kết quả phát triển, chất lượng tăng trưởng và hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Các cơ chế, chính sách đã ban hành và nguồn lực đã bố trí cần được xem xét gắn với kết quả tổ chức thực hiện, mức độ cải thiện năng suất, năng lực sản xuất, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống người dân. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt cần được phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Thường trực Ủy ban mong muốn lắng nghe những đánh giá độc lập, phân tích có căn cứ và kiến nghị cụ thể, qua đó làm rõ kết quả đạt được trong năm 2026, khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong những tháng còn lại của năm, đồng thời tạo cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Phó Tổng Thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Tại toạ đàm, các đại biểu, chuyên gia đã tập trung trao đổi những kết quả đã đạt được của năm 2026, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm và các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027; các giải pháp huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực; chuyển đổi mô hình phát triển; phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực thực thi chính sách và bảo đảm chất lượng cuộc sống của người dân. Đối với ngân sách nhà nước, cần làm rõ khả năng thực hiện dự toán năm 2026, cơ sở xây dựng dự toán thu, chi năm 2027 và mức độ phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch Hội khoa học kinh tế Việt Nam Hoàng Văn Cường phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu đề nghị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước cần được xây dựng thống nhất, trong đó mỗi nhiệm vụ, chính sách lớn phải đi kèm với khả năng bảo đảm nguồn lực thực hiện. Việc huy động, phân bổ và sử dụng ngân sách phải góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hỗ trợ các ưu tiên phát triển và bảo đảm an sinh xã hội. Chất lượng thu ngân sách, cơ cấu chi, hiệu quả đầu tư công, bội chi và nghĩa vụ trả nợ cũng cần được phân tích đầy đủ nhằm đánh giá tính khả thi, bền vững của các phương án dự kiến.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Đắc Trường

Đối với các kế hoạch năm 2027, các đại biểu cho rằng cần phân tích kỹ về động lực, nhu cầu nguồn lực, khả năng hấp thụ và dư địa điều hành chính sách gắn với nâng cao tính độc lập, tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế.