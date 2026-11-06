Tham vấn xây dựng mô hình kinh tế chăm sóc tại Đà Nẵng

Diễn giả trình bày chuyên đề tại hội thảo. Ảnh: KHÁNH LINH

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật “Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ để xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, chăm sóc, thích ứng với biến đổi khí hậu”, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, nhu cầu chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người cần hỗ trợ trong sinh hoạt và các nhóm đối tượng khác ngày càng đặt ra yêu cầu phát triển các dịch vụ chăm sóc phù hợp.

Kinh tế chăm sóc không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân mà còn gắn với tạo việc làm, phát huy vai trò của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ.

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu nữ. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên đề về kinh tế chăm sóc, nhu cầu chăm sóc và vai trò của cộng đồng trong phát triển dịch vụ chăm sóc; kinh nghiệm thực tiễn và gợi ý phương án xây dựng mô hình phù hợp với địa bàn thí điểm; thực trạng dịch vụ chăm sóc tại phường Sơn Trà, những nhu cầu, cơ hội, thách thức và kế hoạch ưu tiên trong thời gian tới.

Phiên tham vấn tập trung trao đổi, nhận diện các nhóm đối tượng có nhu cầu chăm sóc, những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ hiện nay; đồng thời đánh giá thực trạng cung cấp dịch vụ, khả năng huy động nguồn lực từ chính quyền, tổ chức hội, cộng đồng, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan...

Các ý kiến tại hội thảo sẽ được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nghiên cứu, tiếp thu, làm cơ sở tiếp tục khảo sát, hoàn thiện phương án xây dựng mô hình kinh tế chăm sóc trong thời gian tới.