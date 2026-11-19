Dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Tính đến hết ngày 31/10, 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 UBND tỉnh, thành phố đã tổng hợp trên 43.700 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Qua rà soát theo 6 tiêu chí, các cơ quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới hơn 6.200 VBQPPL (chiếm 14,2%) và bãi bỏ toàn bộ 3.809 VBQPPL (chiếm 8,7%); đồng thời gần 8.000 VBQPPL cấp huyện trước sắp xếp sẽ tự động hết hiệu lực đến hết ngày 28/02/2027 theo quy định, giúp giảm sự cồng kềnh với 11.375 văn bản được loại bỏ, cùng với 6.242 văn bản đã được các cơ quan chủ động xử lý. Về lộ trình, dự kiến xử lý 7.070 VBQPPL trong năm 2026, 2.395 văn bản trong năm 2027, 301 văn bản giai đoạn 2028 - 2030, 10 văn bản sau năm 2030.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra các bất cập có tính hệ thống, liên ngành cần xử lý đồng bộ như quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, thi hành án; phân cấp, phân quyền gắn với nguồn lực và trách nhiệm giải trình; quản lý thiết bị y tế, bảo hiểm y tế; chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu. Đồng thời thẳng thắn nêu những hạn chế như chất lượng rà soát chưa đồng đều, số liệu thống kê còn phải chỉnh lý, một số đề xuất chưa thống nhất với chương trình, định hướng lập pháp và việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bố trí nguồn lực ở một số nơi còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghe tham luận và góp ý tập trung đánh giá kết quả rà soát của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các doanh nghiệp, hiệp hội; trọng tâm là đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu xử lý kết quả rà soát kịp thời, rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến độ và điều khoản chuyển tiếp để không phát sinh khoảng trống pháp lý, ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh và vận hành bộ máy chính quyền mới. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham vấn tại hội nghị và ý kiến của Ban Chỉ đạo, Chính phủ sẽ chỉnh lý, hoàn thiện Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.