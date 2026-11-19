Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Theo dự thảo báo cáo, các cơ quan ở trung ương và địa phương đã xác định được đối tượng, phạm vi thuộc trách nhiệm tổng rà soát hệ thống VBQPPL; xác định các vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp của quy định pháp luật thuộc phạm vi phụ trách theo từng tiêu chí; từ đó đề xuất phương án, hình thức và lộ trình xử lý văn bản.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh nghe dự thảo báo cáo

Tính đến hết ngày 31/10/2026, 23/23 cơ quan ở Trung ương và 34/34 UBND tỉnh, thành phố đã tổng hợp trên 43.700 VBQPPL còn hiệu lực hoặc chưa có hiệu lực thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát. Qua rà soát, các cơ quan đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần, ban hành mới hơn 6.200 VBQPPL và bãi bỏ toàn bộ hơn 3.800 VBQPPL…

Bên cạnh mặt tích cực, kết quả tổng rà soát của các cơ quan, địa phương vẫn còn một số hạn chế như: việc thống kê số liệu của một số cơ quan, địa phương còn chưa chính xác, thống nhất; nội dung đánh giá trong một số báo cáo vẫn chưa thực hiện đúng, đầy đủ, chi tiết, cụ thể theo hướng dẫn; việc phối hợp, trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan liên quan đối với những vấn đề có tính chất liên ngành, phức tạp còn chưa kịp thời, chủ động; công tác tổng hợp, cập nhật, đánh giá các VBQPPL cần phải xử lý còn chưa đầy đủ, đồng đều giữa các cơ quan, địa phương…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh nghe các tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL. Cụ thể về các nội dung như: đánh giá tính đầy đủ, toàn diện của kết quả tổng rà soát hệ thống VBQPPL; điểm nghẽn trong hệ thống VBQPPL; giải pháp xử lý tổng thể, hoàn thiện hệ thống VBQPPL…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực, kết quả của các bộ, ngành và địa phương trong tổng rà soát và đề xuất giải pháp xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL. Đồng chí đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu, hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ, làm nổi bật kết quả rà soát hệ thống VBQPPL, nghiên cứu đề xuất giải pháp tinh gọn hệ thống pháp luật bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo kế hoạch.

Các bộ, ngành, địa phương cần xác định công tác rà soát và xử lý tổng thể hệ thống VBQPPL là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược, việc làm thường xuyên; đồng thời phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chuyển từ rà soát thụ động sang chủ động, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; đẩy mạnh số hóa hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; tháo gỡ triệt để các rào cản, điểm nghẽn của hệ thống VBQPPL hiện hành, tạo thuận tiện trong tra cứu và áp dụng hệ thống VBQPPL, nhằm khơi thông nguồn lực, phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại tỉnh Lạng Sơn, toàn tỉnh đã rà soát 975 VBQPPL, trong đó có trên 200 VBQPPL được đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới. Qua tổng rà soát cho thấy, hệ thống VBQPPL của tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước; không phát hiện VBQPPL có nội dung trái Hiến pháp, pháp luật. Những bất cập chủ yếu tập trung ở tính thống nhất, đồng bộ, phát sinh do việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan và việc nhiều VBQPPL của trung ương được sửa đổi, bổ sung, thay thế trong thời gian ngắn.