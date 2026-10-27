Quang cảnh Hội thảo tham vấn hoàn thiện Báo cáo kết quả khảo sát thông tin khách du lịch.

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, từ đầu năm đến cuối tháng 9/2026, đơn vị đã tiến hành khảo sát tại 37 xã, phường trọng điểm du lịch thuộc ba phân vùng kinh tế của tỉnh. Khảo sát thực hiện với 1.165 khách du lịch gồm: 958 khách nội địa và 207 khách quốc tế, cùng 50 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đây là cơ sở để đánh giá thực trạng thị trường khách, khả năng tạo giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch và đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển du lịch tỉnh.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Kết quả khảo sát cho thấy thời gian ở lại bình quân của khách du lịch tại Điện Biên đạt 3,02 ngày/lượt, trong đó khách nội địa đạt 3,09 ngày và khách quốc tế đạt 2,69 ngày. Có 997/1.165 khách (85%) lưu trú qua đêm; tổng số đêm lưu trú của nhóm này đạt 2.355 đêm, tương ứng bình quân 2,36 đêm/khách có lưu trú. Đây là cơ sở thuận lợi để Điện Biên tiếp tục phát triển sản phẩm và dịch vụ nhằm gia tăng hoạt động trải nghiệm và chi tiêu trong thời gian khách hiện diện tại địa bàn.

Đơn vị tư vấn trình bày báo cáo khảo sát.

Về chi tiêu, tổng chi tiêu toàn chuyến của 1.165 khách trong mẫu đạt khoảng 3,91 tỷ đồng, tương ứng bình quân trên 3,3 triệu đồng/lượt khách và trên 1,1 triệu đồng/khách/ngày. Cơ cấu chi tiêu cũng cho thấy sự khác biệt giữa hai phạm vi tính toán. Nếu xét toàn bộ chuyến đi, phương tiện đi lại chiếm 41%, lưu trú 23% và ăn uống 22% tổng chi tiêu. Về hình thức tổ chức chuyến đi, khách nội địa tự tổ chức chiếm tỷ trọng lớn hơn, trong khi khách quốc tế có xu hướng tự tổ chức rất rõ nét với 199/207 khách, tương đương 96%. Về mức độ hài lòng, khách nội địa đạt bình quân 3,59/5 điểm, cao hơn mức 3,29/5 điểm của khách quốc tế.

Đối với khách quốc tế, sự khác biệt giữa mức độ sẵn sàng giới thiệu và ý định quay lại khá rõ là 83% sẵn sàng giới thiệu Điện Biên, 24% có ý định quay lại. Khoảng cách xa, di chuyển khó khăn, mệt mỏi và tình trạng xả rác, mất vệ sinh môi trường… là phản ánh từ du khách cho thấy các "rào cản" làm giảm sức hút du lịch tại Điện Biên.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội thảo.

Với nhóm doanh nghiệp du lịch địa phương phản ánh khó khăn, hạn chế gồm: Hạ tầng giao thông kết nối giữa các tuyến, điểm du lịch; sản phẩm và dịch vụ bổ trợ chưa đa dạng, đặc biệt là hoạt động vui chơi, giải trí ban đêm và mua sắm; tính mùa vụ ảnh hưởng đến công suất kinh doanh và sử dụng lao động...

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về việc đánh giá các chỉ số kỹ thuật như về mức độ hài lòng, điểm cần cải thiện, khả năng quay trở lại, mục đích chuyến đi, quy mô nhóm, tỷ lệ khách mới, quay trở lại; số lượng và thời điểm khảo sát, việc lựa chọn khách sạn để khảo sát. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững.

Đồng chí Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện đầy đủ các kiến nghị của đại biểu; đồng thời khẩn trương hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.